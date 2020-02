Het product- en merkdesignbedrijf Edmire behaalde onlangs het prestigieuze duurzaamheidslabel B Corp. Dertien Belgische bedrijven hebben het label al verworven.

Hoewel B Corp in België nog niet zo bekend is, bestaat het Amerikaanse label al sinds 2007. Wereldwijd hebben al bijna 2800 bedrijven het label verkregen, waaronder grote namen als Patagonia, Natura en Ben&Jerry's. In België kan Edmire sinds kort met het label uitpakken (zie kader Belgische B Corps). Edmire gaat in 2020 met zijn omzet richting het miljoen euro en wil dit jaar zijn personeelsbestand zien stijgen van 8 naar 14 mensen. Het dossier van de Antwerpse designstudio werd goedgekeurd door de Europese tak van B Lab, die in Amsterdam is gevestigd.

"Ik hoorde voor het eerst over B Corp in de cursus Sustainable Leadership aan de Britse universiteit Cambridge", vertelt Vincent De Smedt, de CEO van Edmire. "Terwijl veel labels specifiek op een bepaalde industrie en productie gericht zijn, is B Corp ook interessant voor de dienstensector. Aangezien het perfect paste bij de richting die ik enkele jaren geleden met het bedrijf ben ingeslagen en ik me aangesproken voelde door hun community, hebben we er ons in verdiept." Met B Corp of Benefit Corporation wil B Lab, dat is opgericht door de Amerikanen Jay Coen Gilbert, Bart Houlahan en Andrew Kassoy, de rol van ondernemen in de maatschappij herdefiniëren. Het gaat over sociale en ecologische duurzaamheid, transparantie en wettelijke aansprakelijkheid. Daarbij is de juiste balans tussen de winst en het doel cruciaal. B Corp wil het idee rond succesvol ondernemerschap veranderen, en zo een meer inclusieve, duurzame economie realiseren. Zodra je het label hebt, betaal je op basis van je omzet jaarlijks een beperkte vergoeding.

Als productontwikkelaars zitten we in de perfecte positie om de lineaire economie te helpen herdenken

Impact

Sinds midden 2018 kiest Edmire voor klanten die, net als zijzelf, meer willen doen dan louter geld verdienen, maar een positieve maatschappelijke impact willen realiseren. "Zeker in onze sector vind ik dat we ons er zeer goed bewust van moeten zijn wat we ontwikkelen, zodat onze ontwerpen een minimum aan afval veroorzaken en minder bijdragen tot de ecologische voetafdruk van onze klant", zegt Vincent De Smedt, die zich liet begeleiden door Netwerk Ondernemen. "Als productontwikkelaars zitten we in de perfecte positie om het anders aan te pakken, en de lineaire economie te helpen herdenken. We ontwikkelden een digitale tool, waarmee we op productniveau het economische en ecologische potentieel van een circulair businessmodel kunnen meten. Die inzichten bundelen we in een gedetailleerd rapport waarmee we bedrijven verder op weg helpen naar een circulair model", vertelt De Smedt.

Tegelijk zorgt de keuze om het pad van de Benefit Corporations te volgen er volgens de oprichter van Edmire voor dat een bepaald type sollicitanten afkomt op zijn vacatures. "Dat maakt het makkelijker om personen te vinden die bij elkaar passen, en de bedrijfscultuur sterker te verankeren", legt Vincent De Smedt uit. "Daarom kijken we in eerste instantie eerder naar de mindset van iemand, dan naar de technische vaardigheden", vult hr-manager Charlotte Van Hoecke aan. "Tegelijk maakt het label nog eens zwart op wit duidelijk dat we niemand blaasjes wijsmaken. Het is voor onze werknemers een bevestiging dat we duurzaamheid in de praktijk willen brengen."

Langetermijnrelaties

Aangezien Edmire niets produceert, verliep de procedure om een B Corp te worden relatief vlot. "Tussen augustus en december 2018 doorliepen we de eerste fase, en haalden we de minimumscore van tachtig punten net niet", legt Vincent De Smedt uit. Na een beoordeling door B Lab Benelux verfijnde Edmire zijn werking en verbeterde het de interne richtlijnen. "Daarmee hebben we een tiental punten gewonnen", zegt De Smedt. "Het Amerikaanse hoofdkantoor voert de finale beoordeling uit, en vraagt alle documenten als bewijsmateriaal op. Hoewel het op het eerste gezicht makkelijk lijkt, vraagt het toch heel wat werk en tijd." B Lab zal voortaan geregeld controleren of Edmire nog op alle gebieden even goed scoort. Met zijn duurzame innovatie werkt Edmire vooral voor kmo's, ngo's en overheden. Omdat duurzaam innoveren meer tijd vergt, werkte Edmire een aparte manier van werken uit. "We zetten de langetermijndoelstellingen centraal en in overleg met onze klant werken we een passend financieel model uit", vertelt De Smedt. "De intellectuele eigendom staat centraal. We willen worden afgerekend op het succes van het verhaal, niet op onze prijs per uur."

Vrijheid

Edmire probeert zo efficiënt mogelijk te werken, maar geeft zijn personeel veel vrijheid. "Je kan van creatievelingen niet verwachten dat ze veertig uur per week achter hun scherm zitten", zegt Charlotte Van Hoecke. "Daarom geven we hun de ruimte om hun werk te doen waar en wanneer ze dat willen. Het resultaat primeert."

Edmire zoekt nog andere manieren waarop het zijn werknemers meer inspraak kan geven in het bedrijf. Het wil af van het management van bovenaf. "De manager moet meer als een coach functioneren. Daarom investeren we veel in opleidingen, zodat de werknemers zelfredzamer worden en hun vaardigheden verbeteren", zegt Charlotte Van Hoecke.

"Omgekeerd willen wij onze betrokkenheid tonen door hun een volwaardige stem te geven in het bedrijf over de koers die we moeten varen en welke investeringen daarvoor moeten gebeuren", zegt Vincent De Smedt. "Dankzij de nieuwe vennootschapswetgeving hebben we onze besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba) kunnen omvormen naar een besloten vennootschap (bv). Elke medewerker heeft een aandelenpakket gekregen en we kunnen veel meer flexibiliteit inbouwen in het bedrijf."

Belgische B Corps 1. iPropellor (consultancy) 2. Alpro (voeding) 3. Scale Up (investeringen) 4. Alterfin (investeringen) 5. Streetwize (talentontwikkeling) 6. Inclusio (huisvestiging) 7. Re-vive (huisvesting) 8. Ecobirdy (designmeubilair uit afvalplastic) 9. The Skateroom (kunstedities op skateboarden) 10. Kazidomi (gezonde producten goedkoper maken) 11. Edmire (product- en merkdesign) 12. Quest (designstudio) 13. Danone Dairy Belgium (voeding)

