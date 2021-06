De sneakerbusiness boomt ongezien, ook op het vlak van duurzaamheid. Het Belgische merk Komrads verkoopt aandelen om zijn groei te bestendigen. 'Je investeert in een duurzaam bedrijf, dat als doel heeft om een deel van de oplossing te zijn.'

Voor sneakerfans is Komrads geen onbekende naam. Festivalweides in de jaren zeventig en tachtig waren steevast verdeeld in twee groepen: de ene droeg een Amerikaanse Converse, de andere het Russische ICNS-model van Komrads. De voorbije twintig jaar werd het merk echter helemaal van de kaart geveegd. Via een omweg kwam het uiteindelijk in 2016 bij Mark Vandevelde en zijn vrouw Greet Goegebuer terecht. Onder hun leiding onderging het merk een duurzame metamorfose: de schoenen worden nu gemaakt van appelleder en gerecycleerde rubber.

Ondanks de coronacrisis is Komrads er in 2020 in geslaagd de omzet te verdubbelen. Daarnaast concentreerden Vandevelde en Goegebuer zich op de uitbouw van hun online shop en het netwerk van agenten. Die hebben ze onder meer in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Scandinavië en Portugal. Ook in de VS, Japan en Zuid-Korea zijn de eerste gesprekken opgestart.

Om die internationale groei te financieren zoekt Komrads nu investeerders. Dat gebeurt via het Nederlandse platform Eyevestor. 'De aandelen worden ondergebracht in een coöperatie', verduidelijkt Vandevelde. 'Op het platform kun je onder andere de koers inzien en aandelen kopen en verkopen. Ook alle communicatie zal daar gebeuren.' Op termijn zullen er ook dividenden worden uitgekeerd.

Mark Vandevelde en Greet Goegebuer © Komrads

'Je investeert in een duurzaam bedrijf, dat als doel heeft om een deel van de oplossing te zijn en niet een deel van het probleem', zegt Goegebuer. 'Hiermee draag je direct bij aan een positieve impact op mens, dier en planeet.'

Het doel is om 500.000 euro ophalen. De helft daarvan dient ter ondersteuning van de internationale verkoop en e-commerce. 20 procent gaat naar productontwikkeling en nog eens zoveel naar het opzetten van een circulariteitsprogramma. 50.000 euro dient om de schulden af te lossen.

Het koppel gaat bewust op zoek naar geld binnen de eigen gemeenschap in plaats van in zee te gaan met een grote investeerder. 'We zijn geen oude hippies, maar zijn er wel van overtuigd dat je met iets klein een groot verschil kan maken', aldus Goegebuer. 'Dat is de kracht van ons merk en met die boodschap zullen we het geld ook samen krijgen. Natuurlijk willen we winst maken, maar dan vooral happy people profit.'

Duurzame productie

De voorbije jaren werd al duidelijk dat de mode-industrie een van de meest vervuilende industrieën ter wereld is. Van alle schoenen ter wereld wordt slechts een procent gerecycleerd. In tegenstelling tot andere duurzame modemerken verkondigt Komrads niet 'de schoonste' of 'meest duurzame' te zijn. 'Het was wel ons doel', lacht Vandevelde. 'Maar dat was heel opportunistisch, erg moeilijk en vooral veel duurder dan gedacht. We proberen het nu zo goed mogelijk te doen.'

De sneakers worden daarom in Portugal geproduceerd, zodat ze zeker onder de Europese arbeidersvoorwaarden gemaakt worden. Daarnaast belooft Komrads een zo laag mogelijke impact op de planeet te hebben. Daarvoor wordt dus gebruik gemaakt van gecertificeerd appelleer, gerecycleerd rubber en een korte productieketen. Binnenkort komt ook een collectie op de markt vervaardigd uit plastic uit de oceanen. En om de cirkel rond te maken, zullen de sneakers - eens ze volledig afgedragen zijn - weer teruggestuurd kunnen worden naar het bedrijf om zo te verwerken in nieuwe paren.

'We willen het betere alternatief zijn dan de sneakers op de markt', zegt Vandevelde. 'Ons duurzaam en lokaal verhaal slaat aan bij consumenten. We zien het in de cijfers. Als het dit jaar nog niet lukt, dan halen we volgend jaar zeker een omzet van een miljoen.'

ICNS by © Komrads

Voor sneakerfans is Komrads geen onbekende naam. Festivalweides in de jaren zeventig en tachtig waren steevast verdeeld in twee groepen: de ene droeg een Amerikaanse Converse, de andere het Russische ICNS-model van Komrads. De voorbije twintig jaar werd het merk echter helemaal van de kaart geveegd. Via een omweg kwam het uiteindelijk in 2016 bij Mark Vandevelde en zijn vrouw Greet Goegebuer terecht. Onder hun leiding onderging het merk een duurzame metamorfose: de schoenen worden nu gemaakt van appelleder en gerecycleerde rubber. Ondanks de coronacrisis is Komrads er in 2020 in geslaagd de omzet te verdubbelen. Daarnaast concentreerden Vandevelde en Goegebuer zich op de uitbouw van hun online shop en het netwerk van agenten. Die hebben ze onder meer in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Scandinavië en Portugal. Ook in de VS, Japan en Zuid-Korea zijn de eerste gesprekken opgestart.Om die internationale groei te financieren zoekt Komrads nu investeerders. Dat gebeurt via het Nederlandse platform Eyevestor. 'De aandelen worden ondergebracht in een coöperatie', verduidelijkt Vandevelde. 'Op het platform kun je onder andere de koers inzien en aandelen kopen en verkopen. Ook alle communicatie zal daar gebeuren.' Op termijn zullen er ook dividenden worden uitgekeerd.'Je investeert in een duurzaam bedrijf, dat als doel heeft om een deel van de oplossing te zijn en niet een deel van het probleem', zegt Goegebuer. 'Hiermee draag je direct bij aan een positieve impact op mens, dier en planeet.' Het doel is om 500.000 euro ophalen. De helft daarvan dient ter ondersteuning van de internationale verkoop en e-commerce. 20 procent gaat naar productontwikkeling en nog eens zoveel naar het opzetten van een circulariteitsprogramma. 50.000 euro dient om de schulden af te lossen.Het koppel gaat bewust op zoek naar geld binnen de eigen gemeenschap in plaats van in zee te gaan met een grote investeerder. 'We zijn geen oude hippies, maar zijn er wel van overtuigd dat je met iets klein een groot verschil kan maken', aldus Goegebuer. 'Dat is de kracht van ons merk en met die boodschap zullen we het geld ook samen krijgen. Natuurlijk willen we winst maken, maar dan vooral happy people profit.'Duurzame productieDe voorbije jaren werd al duidelijk dat de mode-industrie een van de meest vervuilende industrieën ter wereld is. Van alle schoenen ter wereld wordt slechts een procent gerecycleerd. In tegenstelling tot andere duurzame modemerken verkondigt Komrads niet 'de schoonste' of 'meest duurzame' te zijn. 'Het was wel ons doel', lacht Vandevelde. 'Maar dat was heel opportunistisch, erg moeilijk en vooral veel duurder dan gedacht. We proberen het nu zo goed mogelijk te doen.'De sneakers worden daarom in Portugal geproduceerd, zodat ze zeker onder de Europese arbeidersvoorwaarden gemaakt worden. Daarnaast belooft Komrads een zo laag mogelijke impact op de planeet te hebben. Daarvoor wordt dus gebruik gemaakt van gecertificeerd appelleer, gerecycleerd rubber en een korte productieketen. Binnenkort komt ook een collectie op de markt vervaardigd uit plastic uit de oceanen. En om de cirkel rond te maken, zullen de sneakers - eens ze volledig afgedragen zijn - weer teruggestuurd kunnen worden naar het bedrijf om zo te verwerken in nieuwe paren.'We willen het betere alternatief zijn dan de sneakers op de markt', zegt Vandevelde. 'Ons duurzaam en lokaal verhaal slaat aan bij consumenten. We zien het in de cijfers. Als het dit jaar nog niet lukt, dan halen we volgend jaar zeker een omzet van een miljoen.'