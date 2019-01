Dossier start-ups: De club van 1 miljoen

Het is geen toeval dat Pieterjan Bouten en Louis Jonckheere van Showpad en Felix Vande Maele van Collibra genomineerd waren voor de Trends Manager van het Jaar. Er klopt een nieuwe generatie van ambitieuze Belgische ondernemers aan de deur in de tech- en de internetsector. Bedrijven zoals Showpad en Collibra halen enorme bedragen op bij gereputeerde buitenlandse investeerders en hebben de grootste bedrijven ter wereld in hun klantenportefeuille zitten. Ondertussen breekt nog een handvol andere Belgische groeibedrijven internationaal door. En in het kielzog van die selecte kopgroep zit nog een veel grotere groep startende Belgische techondernemers.

Alleen al de voorbije vier jaar hebben meer dan 150 Belgische tech- en internetbedrijven meer dan 1 miljoen euro durfkapitaal opgehaald. Dat blijkt uit cijfers van Omar Mohout van het technologiecentrum Sirris. De 'club van 1 miljoen' telt al veel leden in België, maar opgehaald kapitaal is een onvolmaakte graadmeter. Er zijn veel succesvolle techbedrijven die geen durfkapitaal ophalen. Maar het geeft een indicatie van het ecosysteem dat in korte tijd is ontstaan.

De voorbije jaren hebben Trends en andere media al uitvoerig bericht over die beloftevolle techbedrijven en de ondernemers. Maar het is nog niet goed in kaart gebracht wie die ondernemers zijn. Tegelijk hangen er nog veel mythes rond start-ups. Door het succes van Mark Zuckerberg met Facebook of Evan Spiegel met Snapchat is het beeld ontstaan van de drop-out die in zijn studentenkamer meer bezig is met de bouw van een app of een website dan met zijn studies. Worden in België ook voornamelijk studenten halsoverkop ondernemer?

Er zijn nog te weinig goede data. Daarom doen we een systematische rondvraag in de vorm van een wekelijkse rubriek met ondernemersportretten. Over een jaar zal dat uitmonden in een uitgebreid dossier waarin Trends de patronen in het netwerk van Belgische techondernemers onderzoekt. Hoe oud waren techondernemers toen ze hun eerste bedrijf oprichtten? Kregen ze de ondernemersmicrobe van hun ouders of andere dichte familie? Op die vragen zoeken we een antwoord. Het komende jaar kunt u op onze website over onze schouder meekijken.