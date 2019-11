Dochters van ondernemers maken theater: 'Ondernemen is al een soort tragedie'

Sjoukje Smedts medewerker van Trends

Opgroeien in een familiebedrijf, wat doet dat met een mens? Annelore Crollet en Karlien Torfs zijn er nu pas helemaal uit. Of toch bijna. Samen met drie collega's delen ze hun ervaringen in een theatervoorstelling.

KARLIEN TORFS EN ANNELORE CROLLET "Ondernemers zitten vaak nog op hun eilandje." © Franky Verdickt

" En wat ga je dan vertellen, hè?" Annelore Crollet veert recht uit haar stoel. Net zoals haar moeder deed toen ze hoorde dat haar dochter zou meewerken aan een toneelstuk over opgroeien in een familiebedrijf. "Je weet er niets van", imiteert ze fel, de armen wijd. "Ik heb er al die jaren alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat jullie er geen last van zouden hebben, en dan moet jij er plots een voorstelling over maken?" Crollet komt even tot rust voor ze de belangrijkste woorden van haar moeder herhaalt. "En wat gaan de mensen zeggen? Ze gaan dat niet snappen."

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Trends-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Trends (N/F), Knack, Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×