De veelbelovende start-up Small Teaser vroeg in januari het faillissement aan. CEO Ruth Janssens en de technologiejournaliste Magali De Reu leggen in een boek uit waarom falen geen stigma zou mogen zijn.

De beslissing om de stekker uit haar bedrijf te trekken, was al moeilijk genoeg, maar Ruth Janssens schrok er daarna van hoe moeilijk het is een faillissement af te wikkelen. "Faillissementen krijgen een negatieve connotatie, zelfs als alles correct verloopt. Dat komt omdat de Belgische wet vooral focust op het vergoeden van de schuldeisers", verklaart ze. Een curator moet de activa uit het bedrijf verkopen, maar voor een start-up is dat moeilijker dan voor een klassiek bedrijf. Er zitten heel weinig activa in. Het komt er vooral op aan de waarde van de software goed in te schatten.

