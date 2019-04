Na eerder 10 miljoen euro te hebben opgehaald om de verkoop in het buitenland aan te zwengelen, kondigt Cowboy aan dat het zijn slimme elektrische fiets gaat commercialiseren in Frankrijk, Duitsland en Nederland. Hoe trek je naar drie markten tegelijk?

Vandaag is een driedubbele mijlpaal voor de Belgische start-up Cowbuy, die een slimme elektrische fiets ontwikkelde. Het stapt niet alleen naar drie nieuwe markten, het brengt ook een nieuwe versie van zijn fiets op de markt en opent in Sint-Jans-Molenbeek een Saloon. Dat wordt een winkel van 700 vierkante meter met een testbaan, waar mensen de e-fiets kunnen testen.

Eind 2018 haalde de Brusselse start-up, opgericht door Adrien Roose, Karim Slaoui en Tanguy Goretti, 10 miljoen euro op bij investeerders als Index Ventures, Tiger Global en Hardware Club. Het plan was met dat verse kapitaal internationaal te gaan, nadat het bedrijf ervaring had opgedaan op de Belgische markt. Waarom trekt Cowboy met Nederland, Frankrijk en Duitsland meteen naar drie nieuwe markten? "Die drie markten vertegenwoordigen 80 procent van de markt van elektrische fiets", verklaart Adrien Roose, de CEO van Cowboy. Het groeibedrijf wil tegen eind dit jaar 10.000 fietsen verkopen en dan moet je ervoor zorgen dat je de middelen hebt om die ambitie waar te maken, zegt Roose.

Volgens Cowboy zal de verkoop in de drie nieuwe markten geen bodemloze put worden omdat de start-up geen kantoren ter plekke hoeft te openen en de lancering vanuit Brussel kan sturen. Dat is in elk geval de afweging die het bedrijf maakt. Het zet vooral in op partnerschappen en externe hulpmiddelen.

Allereerst is Cowboy van plan een netwerk van test riders uit te bouwen. Dat zijn freelancers die in grote steden potentiële klanten testritjes kunnen laten maken. Dat gebeurt bij de mensen thuis. "We hebben maar twee of drie freelancers per stad nodig", zegt Adrien Roose. Die freelancers verkopen de fiets niet. De verkoop gebeurt online of, als dat nodig is, via een lokale logistieke partner. Ook de herstelling van de fietsen wordt uitbesteed. Cowboy werkt met een netwerk van onafhankelijke fietsenmakers. De klantenondersteuning doet Cowboy wel zelf, vanuit Brussel.

Zal Cowboy in staat zijn meer fietsen te produceren als de vraag stijgt? In november waren er wel wat problemen met de productie. "We blijven een jonge start-up", beseft Adrien Roose. "Dat verklaart de onderbreking in de productie. Op dit moment is het productieteam, dat het projectmanagement en de kwaliteitscontrole doet, uitgebreid van een naar vijf personen. We hebben vooral mensen gerekruteerd uit de autosector, met name bij Toyota. We baseren ons op de standaarden uit de autosector."

De Belgische start-up heeft het ontwerp van e-bike en enkele onderdelen zelf voor zijn rekening genomen, maar werkt met leveranciers uit Azië voor de onderdelen.

Voor de opstart in het buitenland lanceert Cowboy een nieuwe versie van zijn fiets. De batterij is krachtiger, er zijn technische verbeteringen en ook de lichten zijn onder handen genomen. De kinderziekten zouden er nu uit moeten zijn. De prijs gaat wel wat omhoog, omdat de productiekosten iets zijn gestegen. Tot nu toe heeft Cowboy 1200 fietsen verkocht sinds de lancering in de zomer van 2018. Eind dit jaar moet de kaap van 10.000 fietsen zijn gerond.

De fiets wordt bestuurd via de Cowboy-app die beschikbaar is voor iOs en Android. De verbinding tussen de fiets en de app wordt tot stand gebracht via Bluetooth, waardoor de eigenaar een veilige digitale sleutel heeft om de fiets te activeren. Een live dashboard houdt de bestuurder op de hoogte van snelheid, duur, afstand en batterijniveau. De app maakt het ook mogelijk het voorlicht aan en uit te zetten en heeft een geïntegreerd navigatiesysteem. Als de fiets wordt gestolen, helpt de functie 'Find My Bike' in de app hem via GPS terug te vinden dankzij de ingebouwde SIM-kaart.