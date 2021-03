België telt vandaag een ongezien aantal microbrouwers. De Bierboer proeft en selecteert om liefhebbers aan huis te bedienen. 'Zoals de melkboer vroeger sla ik een babbeltje met de mensen aan de voordeur', zegt Michael Van Slycken.

Wat is het geheim van het beste bier ter wereld? Het antwoord op die vraag kent Michael Van Slycken nog niet, maar hij is wel vastbesloten om het uit te zoeken. Daarvoor proeft hij heel wat onbekende en onbeminde bieren.

'Bij het uitbreken van de eerste lockdown was het opeens erg moeilijk om bieren van microbrouwerijen te vinden', zegt Van Slycken. 'Op een zondagochtend aan de ontbijttafel vroeg ik mijn vrouw wat ik daaraan kon doen. Het idee van De Bierboer was geboren. Ik startte een crowdfundingcampagne om de markt af te tasten. Als ik het budget kon verzamelen, zou het plan wel slagen. Ik haalde 150 procent van mijn vooropgestelde target.'

Wat een melkboer vijftig jaar geleden deed, doet De Bierboer nu. Hij levert bieren aan huis, waarbij er tijd is om een babbeltje te slaan aan de voordeur. 'We bieden momenteel twee formules aan', zegt Van Slycken. 'Enerzijds hebben we een abonnement waarbij onze klanten maandelijks verschillende nieuwe bieren krijgen. Anderzijds hebben we verschillende bierpakketten. De inhoud daarvan verandert maandelijks. Zo zullen klanten altijd verrast worden.'

Van Slycken - overdag ook nog jeugdconsulent - proeft, selecteert en koopt de bieren bij microbrouwers. Vervolgens stelt hij de pakketten samen en levert zo'n negentig procent zelf aan huis. Voorlopig is dat alleen nog in Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Om sneller uit te breiden, en andere 'bierboeren' op te leiden, gaat de onderneming op zoek naar investeringen.

Sinds januari wordt hij bijgestaan door Timy Van Roy om de zakelijke kant van het verhaal te bestieren. En dat wierp meteen zijn vruchten af in de cijfers. De omzet is in de eerste drie maanden van 2021 met 189 procent gestegen.

Ontdekkingstool

Door de explosieve groei en opkoopstrategie van grote spelers was de bierwereld lang verschraald. Kleine brouwerijen moesten jarenlang toekijken vanaf de zijlijn. Die trend lijkt internationaal definitief gebroken. Van Slycken: 'Er is een enorme verrijking van het aanbod, ongetwijfeld door de opwaardering van microbrouwers. Dat zijn biermakers die artisanaal en weinig geautomatiseerd brouwen. Er is misschien wat meer risico op fouten in de brouwbatches, maar er worden zeker geen chemicaliën gebruikt om de bieren kunstmatig van extra smaak te voorzien.'

In sneltempo krijgt elk dorp weer een brouwerij. 'Dat blijkt ook uit de cijfers', vult Van Roy aan. 'Tussen 2010 en 2019 is het aantal microbrouwerijen van 135 naar 340 gestegen. We zullen dus niet snel op droog zaad vallen.'

Daarin schuilt volgens het duo het succes van De Bierboer: ze zijn een ontdekkingstool, geen distributieplatform. Die constante rotatie van het aanbod zorgt ervoor dat liefhebbers een abonnement afsluiten om geen bieren te moeten missen. Hun aandeel in het klantenbestand verdubbelde van 23 procent eind vorig jaar naar bijna 50 procent nu.

In de samenstelling van dat aanbod kruipt heel wat tijd. 'Onze klanten willen nieuwe, maar vooral lekkere bieren ontdekken', verduidelijkt Van Slycken. 'Je zoekt vanzelfsprekend altijd naar heel goede bieren, maar soms - bijvoorbeeld voor een stout - kies je ook voor een brouwsel dat geschikt is voor instappers. Ik ben intussen een opleiding tot brouwer aan het afronden, zo heb ik ook de nodige technische kennis. Daardoor weet ik dat een lekker bier, niet per se een goed gebrouwen bier is. En de kwaliteit blijft toch ook heel erg belangrijk.'

Bierboer-specials

Volgens Van Roy is De Bierboer achter de schermen met verschillende ontwikkelingen bezig. Bieren belanden zelden meteen bij de consument. Meestal gebeurt dat via de groothandel, supermarkt of horeca. 'Zie ons als de HelloFresh of Bofrost van de bierpakketten. We komen wél rechtstreeks aan de deur mét extra uitleg van Michael. Binnenkort willen we nog meer rekening kunnen houden met de persoonlijke smaak van onze klanten. Uit een eerste bevraging kunnen we al grote lessen trekken, maar het mag nog persoonlijker. Zo zullen zeker de bierabonnementen na verloop van tijd nog strakker worden.'

Een andere piste die het duo wil bewandelen, is die van samenwerkingen met microbrouwerijen. Zou zouden op termijn exclusieve Bierboer-specials op de markt kunnen komen. Ook voor de brouwers zelf is dat interessant, want zij zijn zo verzekerd van een behoorlijke afzetmarkt.

Toch is het uiteindelijk om de klant te doen. 'Het mooiste compliment dat ik kan krijgen, is een liefhebber die elke maand opnieuw verrast wordt', zegt Van Slycken. 'We hebben een klant die in Untapped (een app om bieren te quoteren, nvdr.) al meer dan 1.500 verschillende bieren heeft beoordeeld. We zijn er voorlopig altijd in geslaagd om hem geen 'dubbele' bieren voor te schotelen. Dan weet je dat je selectie goed zit.'

