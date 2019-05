De Brusselse start-up CitizenLab tankt twee miljoen euro om nieuwe producten te ontwikkelen en te groeien in het buitenland. Het bedrijf wil gemeenten de instrumenten geven om hun burgers meer inspraak te geven en hun dienstverlening klantvriendelijker te maken.

Het in 2015 opgerichte CitizenLab werd ondersteund door acceleratoren Start it@KBC en imec, kreeg subsidies van Vlaams overheidsagentschap Vlaio en het Europese SME Instrument, en haalde in 2016 een half miljoen euro op bij de businessangels Jan Verbeke (ex-AE) en Bernard de Cannière (Audaxis). Vandaag maakt CitizenLab zijn eerste grote kapitaalronde bekend. Met de 2,1 miljoen euro die het nu verzamelde, komt het totaal opgehaalde kapitaal op 2,8 miljoen.

De nieuwe ronde van 2,1 miljoen werd geleid door het Belgische fonds Inventures. Dat fonds, beheerd door de voormalige investeringsbankier Olivier de Duve, is verbonden met crowdfundingplatform Spreds. Ook de Geelse IT-groep Cipal Schaubroeck, gespecialiseerd in softwareplatformen voor lokale besturen, stapte in het kapitaal. De rest van het opgehaalde kapitaal zijn leningen van het Brusselse investeringsfonds finance.brussels en van de bank ING.

Tussenlaag

Met Cipal Schaubroeck zijn er synergieën op het vlak van software, zegt CEO Wietse Van Ransbeeck, samen met Aline Muylaert en Koen Gremmelprez een van de drie mede-oprichters van CitizenLab. 'Cipal Schaubroeck heeft heel wat softwareproducten die in de backoffice van de overheid worden gebruikt, terwijl wij meer op de burger gericht zijn. Als we de inbreng van de burgers tot bij de beleidsmakers willen krijgen, moet er een integratie komen tussen ons platform en de software die in de politie nu wordt gebruikt voor zaken als het voorbereiden van vergaderingen of de notulen.'

CitizenLab wil de kloof van de burger op een digitale manier verkleinen door hun software als tussenlaag toe te voegen om de stem van de burger tot bij beleidsmakers te krijgen. Burgers kunnen op het platform voorstellen lanceren en met elkaar bespreken, stemmen, budgetten verdelen of zelf een project opstarten. Het bedrijf gebruikt daarvoor onder meer taaltechnologie. Door semantisch te analyseren dat een voorstel van een burger over een zwembad gaat, kan CitizenLab er bijvoorbeeld voor zorgen dat het idee meteen naar de sportdienst gaat. Die taaltechnologie wil het bedrijf nu nog verbeteren.

Tot nu ontwikkelde het bedrijf, dat vijftien medewerkers telt, vooral producten om burgers te helpen hun voorstellen, opmerkingen en vragen tot bij de juiste dienst in de gemeente krijgen. Met het vers opgehaalde geld wil CitizenLab nu software ontwikkelen die de andere richting uitgaat, van overheid naar burger. 'Gemeenten hebben tonnen data over budgetten en hun plannen. Die informatie willen we op een gepersonaliseerde manier bij de burger brengen. Denk aan iemand die informatie krijgt over een groot nieuw project in zijn buurt,' zegt twintiger Wietse Van Ransbeeck.

Meer dan honderd gemeenten zijn al klant bij CitizenLab. Steenokkerzeel gebruikte het platform om zijn burgers te bevragen over sluipverkeer, Hasselt om een nieuw park aan te leggen, en Marche-en-Famenne om de burgers te betrekken bij de aanleg van het nieuwe marktplein. Nu de nieuwe gemeentebesturen stilaan gevormd zijn, ervaart Wietse Van Ransbeeck dat de nieuwe gemeentebesturen veel aandacht hebben voor participatieve democratie en daar projecten rond willen opzetten. CitizenLab wil in 2019 in elke gemeente vijf procent van de bevolking laten participeren via haar platform.

Groeien in het buitenland

Naast nieuwe software ontwikkelen, zal het bedrijf dat gevestigd is boven het Brusselse Centraal Station, het nieuwe kapitaal inzetten om te groeien in het buitenland. Nu al werkt CitizenLab, dat zijn omzet dit jaar wil verdubbelen tot een miljoen euro, voor gemeenten in onder meer Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

In drie markten wil CitizenLab groeien door er lokale kantoren te openen. Van de tien openstaande vacatures, zijn er verscheidene voor salesmanagers in die buurlanden. Daarnaast mikt het groeibedrijf ook op de Zuid-Amerikaanse markt, via een lokale partner die de technologie van CitizenLab zal verkopen. In Chili hapte een deelgemeente van de hoofdstedelijke agglomeratie Santiago ondertussen toe.