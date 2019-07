In de vroegere hoofdzetel van de ASLK op de Wolvengracht komt op 2650 vierkante meter een foodmarket met zestien foodstands, een microbrouwerij, een fairtrade chocolaterie en een bio versmarkt.

'Je vindt er geen voorverpakte producten. Bovendien kunnen we aantrekkelijke prijzen garanderen aangezien alles rechtstreeks wordt aangevoerd, zonder tussenpersonen', vertelt mede-initiatiefnemer Thierry Goor.

"Wereldwijd hebben we de afgelopen twee jaar foodmarkets bezocht en ik kan u verzekeren dat Wolf iets unieks wordt, met tegelijk erg wereldse en erg Brusselse invloeden. Dat heeft onder meer te maken met het design van Lionel Jadot die erover waakt dat het DNA van het vroegere bankgebouw bewaard blijft." Voor Wolf zocht Goor de voorbije twee jaar naar partners. Hij slaagde erin Brusselse ondernemers en foodies samen te brengen, onder meer Paul en Michel Haelterman van de drankenhandel HLS en Pascal van Hamme van cateringbedrijf Choux de Bruxelles.

"In een microbrouwerij zullen we alle biertjes brouwen van korrel tot borrel. Tot 750 hectoliter per jaar. Dat moet volstaan om dorst te lessen van de 750 gasten die tegelijk aanwezig kunnen zijn, 365 dagen per jaar", gaat Sebastiaan Van de Voorde van HLS voort. "Naast authenticiteit besteden we veel aandacht aan digitalisering. Met een app kan je eten bestellen vanaf jouw tafel bij verschillende foodstands. Dat zal ook lukken vanuit de kantoren in de buurt. Bovendien ontwikkelen we een eigen leveringsdienst, genre Deliveroo, maar dan wel met een fatsoenlijke verloning voor de bikers."

Volgens Van de Voorde zijn foodmarkets een interessant horecaconcept. "Het schaalvoordeel levert een kostenbesparing op, zeker als het over personeelskosten gaat, een groot probleem in ons land. In een foodmarket heb je geen bediening en afruimen gebeurt aan de bar. Daardoor moet je maar een of twee personeelsleden in de stand zetten. In een gewoon restaurant is dat onhaalbaar. Toch is een foodmarket geen gegarandeerd succes. Je moet echt op een goede locatie zitten, het concept moet kloppen en het management voldoende professioneel."