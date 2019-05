Iedere maand stelt Trends een wetenschapper voor wiens werk belangrijk kan worden voor de economie. Deze maand komt het onderzoek van bio-ingenieur Korneel Rabaey (42) naar de circulaire economie aan bod.

Waarom moet u dIe onderzoeker kennen?

Bio-ingenieur Korneel Rabaey (42) richt zijn onderzoek op de circulaire economie. "Hernieuwbare elektriciteit kan de drijvende kracht zijn om water te zuiveren en CO2 om te zetten tot een nuttig product", zegt hij. "De afgelopen decennia is de prijs van zonne- en windenergie spectaculair gedaald - deels door een decentralisatie, tot op de daken van particulieren." Volgens Rabaey moeten we die duurzame energie gebruiken om water te zuiveren. "Dat is mogelijk met bacteriën en elektriciteit, zonder dat er chemicaliën nodig zijn. Je kunt afvalwater fractioneren en er de waardevolle componenten uithalen. Een gezin kan het water dat het verbruikt volledig zelf recycleren."

