De Belgische fabrikant van elektrische fietsen Cowboy heeft bij een nieuwe financieringsronde 80 miljoen dollar (omgerekend zo'n 70,9 miljoen euro) opgehaald bij verschillende investeerders, zo meldt hij. Het geld moet dienen voor investeringen in productontwerp en extra diensten.

Cowboy verkoopt sinds 2018 geconnecteerde e-bikes voor stadsverkeer. Het jongste model, de Cowboy 4, kwam in mei op de markt en kost 2.590 euro zonder opties. Volgens het bedrijf kent het model een 'recordverkoop', maar concrete cijfers geeft het niet. Vorig jaar breidde het merk zijn afzetgebied uit met de VS en Scandinavië en introduceerde het een onderhoudsservice op aanvraag.

De nieuwe kapitaalinjectie brengt het totaal aan opgehaalde investeringen nu op 120 miljoen dollar. Met het extra geld wil het bedrijf onder meer zijn productieproces verbeteren en opschalen. De fietsen worden samengesteld in een fabriek in Hongarije. Cowboy kreeg net als andere fabrikanten te maken met grondstoffenschaarste.

Er ontstond in de coronacrisis een rush op fietsonderdelen. Door het succes van het nieuwe model en het trager lopende productieproces, lopen de Cowboy-leveringen vertraging op. CEO Adrien Roose zegt dat er dit jaar nog geen nieuw model op de markt komt. Cowboy verkoopt zijn fietsen online, maar wil binnenkort ook twee nieuwe winkels openen: in Parijs en Berlijn. Er is al een 'brand store' in Brussel, waar ook de hoofdzetel gevestigd is. Het bedrijf geeft werk aan een honderdtal mensen.

