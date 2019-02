Belgische bloemenindustrie moet zich heruitvinden

Tussen 2011 en nu is het aantal bloemenwinkels in ons land gedaald van 4032 naar 3740, zo blijkt uit cijfers van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ). Toch blijft de bloemenverkoop redelijk stabiel. De groothandelsverkoop schommelt al vijf jaar rond 550 miljoen euro. Ook het aantal telers vermindert niet. Wat is er dan aan de hand? De verkoop verschuift al tien jaar richting andere verkoopkanalen, zoals tuincentra en supermarkten. De Belgen blijven dus bloemen kopen, maar niet meer per se in de bloemenzaak. Ook onlinespelers als Bloomon, die na een bestelling online rechtstreeks van kwekers aan de consument leveren, beginnen hun deel van de koek op te eisen.

...