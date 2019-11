De hr-specialist Allthingsblue, de landbouwmachineproducent AVR en Belfius Insurance zijn de winnaars van de derde editie van de Trends Digital Pioneers 2019. De drie bedrijven werden door de jury gekozen uit 21 laureaten die in de kijker worden gezet omdat ze werken aan een belangrijke digitale transformatie.

De 21 laureaten werden donderdag 28 november gelauwerd op de Nacht van de Trends Digital Pioneers in Brussel. Een jury met onder meer vertegenwoordigers van medeorganisatoren PwC en Google onder leiding van Trends en Trends-Tendances koos dit jaar winnaars in drie categorieën:

Kleine bedrijven: Allthingsblue

Allthingsblue helpt bedrijven een beter beleid te voeren rond diversiteit. De software analyseert data over het aanwerven en doorgroeien van personeel, over verloning en duidt mogelijke werkpunten of kansen aan in diversiteit. Het is nog een jong project, maar Allthingsblue had een origineel en sterk dossier in de categorie van kleine bedrijven, het speelt in op een reële nood bij bedrijven en hun toepassing heeft ook een sterk maatschappelijk nut.

Middelgrote bedrijven: AVR

De landbouwmachineproducent AVR is de winnaar bij de middelgrote bedrijven dankzij een innovatief project in het internet der dingen. De plant- en rooimachines voor aardappelen zijn uitgerust met camera's en verbonden met het internet. Aardappeltelers kunnen zo aan precisielandbouw doen en onder meer de bemesting van de akker bijsturen. De jury koos voor AVR, omdat het een mooi voorbeeld is van digitale transformatie in een toch wat traditionele sector. Het project draagt ook een steentje bij aan meer duurzame landbouw. De nieuwe data die van de machines komen, kunnen worden uitgewisseld met andere partners en zou leiden tot nieuwe verdienmodellen.

Grote bedrijven: Belfius Insurance

Belfius Insurance is de winnaar bij de grote bedrijven met zijn integratie van autoverzekeringen in de bankenapp van Belfius. De quasi volledig digitale workflow minimaliseert de administratieve rompslomp, zowel bij de aanvraag als bij de aangiftes. De jury beloont dit project omdat Belfius de voorbije jaren de lat steeds hoger heeft gelegd in de klantenervaring van zijn app. Er is de voorbije jaren continue innovatie geweest. De digitale workflow versnelt ook de groei van het aantal verzekeringscontracten, dus is er ook directe economische return. Daarnaast zijn de hoge ratings in appwinkels een duidelijke indicatie van de klantentevredenheid.

De andere laureaten zijn Arkane, Bancontact Payconiq Company, Clear Channel, Customs4trade (C4T), Doccle, DP World Antwerp, Flowsparks by UNI-Learning, Hannecard, Ibens, Keypoint, Koopol, Ngrave, Port+, Renson, Seal Recruitment, Semetis, Smartyard en Smoving.