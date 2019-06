Helpt authentieke intelligentie in de strijd tegen artificiële intelligentie? Het klinkt misschien wat zweverig, maar dat is het net niet, betoogt de neuropsychologe Elke Geraerts in haar nieuwe boek. "Werkgevers en werknemers moeten veel zwaarder inzetten op wat ons als mensen uniek maakt."

De technologiefederatie Agoria berekende dat 300.000 Vlamingen tegen 2030 hun baan kunnen verliezen door de digitalisering, tenzij ze zich tijdig omscholen. Tegelijk zullen de digitalisering en de veralgemeende inzet van artificiële intelligentie (AI) ook voor een pak nieuwe banen zorgen, vooral in sectoren waarin de digitalisering nog niet massaal is doorgedrongen. Die spreidstand leidt tot onzekerheid en angst op de werkvloer, stelt doctor in de psychologie Elke Geraerts vast. Met haar bedrijfje Better Minds at Work begeleidt ze bedrijven zoals Bayer, Volvo Cars of Besix, maar ook de Vlaamse overheid, in hun transitie.

...