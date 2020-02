Met 200 medewerkers is OTA Insight in alle luwte uitgegroeid tot een van de meest succesvolle start-ups van Belgische techondernemers. Een van de oprichters, Adriaan Coppens, richt na een sabbatjaar een nieuwe start-up op, een specialist in data-analyse voor de logistieke sector.

Adriaan Coppens heeft samen met Matthias Geeroms en Gino Engels OTA Insight opgericht. Met een onlineplatform geeft OTA Insight hotels meer inzicht in hun prestaties en tegen welke prijzen boekingsites hun kamers aanbieden. Vooral dat laatste is een zeer complex proces waarbij hotels nog al te vaak in het duister tasten over wie en tegen welke prijs hun overnachtingen worden doorverkocht. In alle luwte is het bedrijf van drie oprichters gegroeid naar meer dan 200 medewerkers met onder meer kantoren in Londen (hoofdzetel), Gent, Dallas, Sydney en Singapore. In 2017 kwam het bedrijf in de aandacht omdat het bij zijn eerste grote kapitaalronde direct 20 miljoen dollar kon vastleggen. Sindsdien is het weer wat stil, maar er is wel veel gebeurd.CEO Adriaan Coppens is sinds eind 2018 niet meer operationeel actief bij het bedrijf en werkt aan een nieuwe start-up. "Ik ben bij OTA Insight gestopt om privéredenen. Mijn moeder was ongeneeslijk ziek en ik wou zo veel mogelijk tijd met haar spenderen. Dat ging niet samen met een groeibedrijf leiden", zegt Adriaan Coppens vanuit Londen. "Onze twee grote aandeelhouders (waaronder Highgate, een van de marktleiders in hotelvastgoed en ondersteunende diensten, nvdr) waren gelukkig zeer begripvol en ik ben in de beste verstandhouding kunnen vertrekken. Ik zit ook nog altijd in de raad van bestuur van OTA Insight."TRENDS. Maar in plaats van terug te keren, wilt u nu een nieuwe start-up beginnen?ADRIAAN COPPENS. "Ik zit nog in de raad van bestuur van OTA Insight, maar ik focus me op iets anders. Ik werk aan een nieuw bedrijf om de CO2-uitstoot van transport drastisch te verlagen. Klimaatverandering is een van de grootste problemen ter wereld en transport is een van de meest vervuilende sectoren ter wereld. Die sector is nu nog inefficiënt, soms rijden vrachtwagens de helft van de tijd leeg. Ik wil daarom een beter systeem voor transportmanagement ontwikkelen, zodat ze nog beter kunnen plannen."Ik wil nog meer iets doen wat goed is voor klanten en wat bijdraagt tot de maatschappij. Ik heb bij OTA Insight veel geluk had: de juiste medeoprichters, de juiste eerste medewerkers en de juiste eerste klanten. Ik geniet ervan een bedrijf uit de grond te stampen, om talenten te zoeken en samen van een innovatief idee een groot en succesvol bedrijf te maken."Software voor transport is geen gat in de markt. Er is al enorm veel concurrentie.COPPENS. "Het gat in de markt bestaat meestal niet. De meeste problemen hebben al een oplossing. Die is alleen niet altijd goed. OTA Insight is gestart in een markt met veel concurrentie, maar we hebben ons met een betere oplossing kunnen differentiëren. Ik heb bij OTA Insight veel voldoening gehaald uit een product te bouwen waardoor gebruikers succesvoller kunnen zijn in hun job. In de transportsector moet dat ook mogelijk zijn."Bij software voor bedrijven staat de gebruiker op de laatste plaats en moet hij er maar leren mee werken. Het resultaat is veel stress, veel opleidingskosten en grote uitgaven aan onder meer consultants. Het grootste compliment dat we bij OTA Insight kregen en krijgen, is dat onze klanten vertellen dat ze nu eindelijk rapporten hebben die ze begrijpen. Ik wil dat opnieuw doen in een andere sector."Blijft Londen de uitvalsbasis, ondanks de brexit?COPPENS. "Het is nog afwachten hoe de brexit voort wordt afgehandeld, maar ik wil het bedrijf hier opzetten. Ik zal me wel direct op België richten, zeker omdat de logistiek er zo'n belangrijke sector is. Maar Londen is een plezante stad en je kan er gemakkelijk naar de rest van de wereld reizen. Het heeft een zeer mooi ecosysteem voor techbedrijven. Er is hier veel talent en kapitaal."Ik wil eerst mijn medeoprichters vinden. Ik heb door OTA Insight een beetje een buffer, zodat ik niet direct veel geld moet ophalen. Zo heb ik tijd om rustig een eerste team bijeen te zoeken en na te denken over hoe onze software er moet uitzien. Ik weet nog heel goed hoe ik tijdens de eerste jaren van OTA Insight zelfs om geld bij mijn ouders heb moeten bedelen om de huur van mijn appartementje even voor te schieten. Dat is nu gelukkig niet meer geval."