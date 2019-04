Aantal starters blijft stijgen

113.455 Belgen begonnen in 2018 met hun eigen zaak, blijft uit de cijfers van het handelsinformatiekantoor Trends Business Information, een onderdeel van Roularta Media Group. Dat zijn er 5,7 procent meer dan de 107.316 starters van 2017. De cijfers gaan jaar na jaar in stijgende lijn. In 2016 werd de kaap van de honderdduizend gerond, met 102.383 starters.

Met net iets meer dan 5000 nieuwe eet- en drankgelegenheden bedraagt het aantal horecastarters ongeveer evenveel als in 2017 en 2016. © gettyimages