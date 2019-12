In ons land is werken met aandelenopties zo'n karwei, dat bedrijven vaak teruggrijpen naar warrants. Dat zegt Frederik Tibau, directeur internatioanel relaties bij Startups.be/Scale-Ups.eu

Europese technologie zit in de lift. Start-upecosystemen groeien als kool, en investeringen vanuit de VS, het Midden-Oosten en Azië vinden steeds gemakkelijker hun weg naar Europese scale-ups. Dat bleek onlangs nog op The Big Score, het investeerdersevent van Startups.be/Scale-Ups.eu waarop liefst tweehonderd internationale durfkapitalisten en businessangels uit alle hoeken van de wereld met veel interesse de pitches kwamen volgen van Belgische en Europese groeiers. Europa is een kweekvijver geworden voor innovatieve en dynamische technologiebedrijven. Denk maar aan TransferWise, Stripe, Showpad, BlaBlaCar en vele anderen. Maar het is nog altijd wachten op lokale bigtechspelers à la Facebook, Tencent en Netflix.

...