OdeGand trapt het cultuurseizoen op gang

Frederic Eelbode medewerker Trends

Zoals elk jaar stevent OdeGand af op een uitverkocht festival. De happening brengt klassieke en wereldmuziek tot in alle uithoeken van de stad Gent. "Onze grote uitdaging is te verbreden en te verbinden", zegt algemeen directeur Veerle Simoens. "Dat is een van de opdrachten van kunst: tonen hoe begrijpbaar alles kan zijn."

© REP

Met OdeGand trekt Gent Festival van Vlaanderen het cultuurseizoen weer op gang. Langs de oevers van de Leie en de Schelde, over de pleinen en in verborgen hoekjes van de Arteveldstad klinken vertrouwde en verrassende ritmes. Artiesten uit binnen- en buitenland bezetten de podia in openlucht, in concertzalen en op onbekende plekken.

