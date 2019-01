Nieuw-Zeeland in de ban van echte familie Flodder

De familie van twaalf personen kwam voor het eerst in het nieuws door een filmpje op sociale media. Op het strand lieten ze afval achter (not done in Nieuw-Zeeland) en weigerden dat op te ruimen. Toen een vrouw dat filmde, werd ze geïntimideerd door verscheidene volwassenen en een jongetje van negen.

Er volgde een vloedgolf van berichten over ander wangedrag, zoals vuil achterlaten, mensen intimideren, haren in eten achterlaten zodat ze het niet zouden moeten betalen, winkeldiefstal enzovoort. Maar er komt een einde aan de heisa.

De overheid heeft beslist de familie terug te sturen naar Liverpool. In Nieuw-Zeeland kun je immers het land uitgezet worden op grond van slecht karakter ofwel de aanleg om wangedrag te vertonen.