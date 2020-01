Buitenlandse bedrijven investeerden in 2019 5,2 miljard euro in Vlaamse vestigingen, verspreid over 258 nieuwe projecten en samen goed voor 5.384 extra jobs. Dat maakt van 2019 een absoluut recordjaar, meldt Flanders Investment & Trade (FIT), het agentschap dat bevoegd is voor het aantrekken en begeleiden van buitenlandse investeerders naar Vlaanderen. Vooral het fors gestegen aantal investeringen van Europese origine (67,05 procent) springt in het oog.

De toename van het totale investeringsbedrag, van 4,24 naar 5,20 miljard euro (+22,64 procent) is vooral te danken aan de chemiesector. Ook 2018 jaar was een recordjaar, met een verdubbeling van het investeringsbedrag in vergelijking met 2017. Het aantal nieuwe projecten steeg met 10,26 procent en het aantal nieuwe jobs steeg met 0,84 procent. Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), tonen de cijfers dat het 'buiten kijf staat dat internationalisering vitaal is voor Vlaanderen en een krachtige motor van groei en welvaart van onze regio'.

Nooit eerder schreven Europese investeerders zo'n groot aandeel (67,05 procent) op hun conto. Een opvallende trend is dan ook de opmars van Britse investeerders: het aandeel verdubbelde in vergelijking met 2018, van 5,58 naar 10,85 procent, waardoor het VK van de zevende naar de derde plaats springt op de lijst van buitenlandse investeerders in Vlaanderen.

De eerste plaats blijft met 45 projecten en een aandeel van 17,44 procent voor de Verenigde Staten, gevolgd door Nederland (40 projecten, 15,50 procent). Buurlanden Frankrijk (23 projecten) en Duitsland (22 projecten) staan op de vierde en vijfde plaats.

'Ook al zijn de Britse projecten niet één op één brexit-gerelateerd, toch lijkt de stijgende brexit-onzekerheid een invloed te hebben op het aantal investeringen uit het VK in Vlaanderen', zegt gedelegeerd bestuurder van FIT Claire Tillekaerts. 'Deze cijfers bewijzen dat Vlaanderen, ondanks de wereldwijde vertraging van de economische groei en de toenemende handelsspanningen, een aantrekkelijke en trefzekere bestemming blijft voor buitenlandse investeerders.'

De meeste buitenlandse investeringen gebeurden vorig jaar in projecten rond 'sales en marketing' (32,95 procent) en 'onderzoek en ontwikkeling' (22,48 procent).

