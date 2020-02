Nadat de Vlaamse media- en entertainmentgroep Studio 100 vorig jaar een kwart van de aandelen te koop had gezet, passeerden tientallen gegadigden de revue. Het duo Vic Swerts en Frank Donck kaapte de buit weg voor de neus van onder meer Marc Coucke. Hans Bourlon, medeoprichter en co-CEO van Studio 100, legt uit waarom.

Was het een moeilijke keuze?HANS BOURLON. "Er waren zowat 25 kandidaten van erg divers pluimage. Er waren er met wie we een heel leuke synergie konden realiseren. Ook nogal wat Vlaamse kandidaten, en veel die compleet buiten onze sector waren, zoals ook Vic Swerts (de oprichter en eigenaar van de Turnhoutse bouwspecialiteitenproducent Soudal, nvdr), met wie geen synergie te realiseren is. We merkten ook dat de meeste Vlaamse partijen - private equity, familiebedrijven of familiekapitaal - zeer weinig ervaring hadden met investeren in mediabedrijven. Er zijn voorbeelden waar dat soort avonturen niet goed is afgelopen, zoals bij het televisiedienstenbedrijf Alfacam. Uit Nederland en Frankrijk hebben zich nogal wat kandidaten aangediend die daar wél ervaring mee hebben. En voor velen waren onze parken het juweel. Onze media-activiteit is dan weer een pak diverser, internationaler en complexer. Bij de presentaties merkte ik dat het aan een Vlaamse gegadigde gemakkelijker is uit te leggen wie we zijn en wat we doen. Als je voor een Londense private-equityspeler zit, is het niet gemakkelijk over Kabouter Plop, Samson en Gert en K3 te spreken. Laat staan dat ze de impact ervan op meerdere generaties in Vlaanderen en Nederland snappen. Een Vlaming begrijpt met een knipoog waarover we het hebben. Daarom opteerden we vrij snel voor een Vlaamse partij."Was het een tweestrijd tussen Vic Swerts en Marc Coucke?BOURLON. "Dat kan ik formeel ontkennen. Er zijn andere partijen geweest die in de media niet aan bod zijn gekomen. Er waren nogal wat combinatiepartijen bij, en Coucke zat in zo'n combinatiepartij. Maar met Vic Swerts en Frank Donck (de topman van de familiale investeringsmaatschappij 3d investors, die een verleden heeft als investeringsmanager bij KBC Private Equity en als voorzitter van Telenet, nvdr) hebben we de eerste gesprekken gevoerd. Achter hun namen stonden meteen enkele sterretjes."Stonden die sterretjes ook bij Marc Coucke?BOURLON. "(Lacht) Ik kan daarover niet in detail gaan, maar er zijn nogal wat redenen om voor iemand te kiezen: het indicatieve bedrag, de mogelijke synergie, de personen zelf, de dynamiek, de verplichtingen die ze je willen opleggen. De combinatie van die factoren bepaalt de keuze."Coucke heeft de nodige ervaring met investeringen in leisure, zoals in Pairi Daiza, SnowWorld en Durbuy. Dat is een sterretje dat Vic Swerts en Frank Donck niet achter hun naam hebben staan?BOURLON. "Ik ga niet in detail over de besprekingen."Maar de stijl en de aanpak van Vic Swerts liggen u beter dan die van Marc Coucke?BOURLON. "Het DNA van hun bedrijf speelt ook mee. Er waren zeker drie, vier partijen waarvan wij dachten dat ze de perfecte match konden zijn."U zei in Trends in november dat de nieuwe partner een bijkomend klankbord moest vormen voor uw strategie en een langetermijnvisie moest hebben. Zou het klankbord van Marc Coucke te luid hebben geklonken?BOURLON. "Dat is niet ter sprake gekomen, want zulke dingen spreek je uiteindelijk af in een aandeelhoudersovereenkomst. Wat spreekt ons zo bijzonder aan in Vic Swerts en Frank Donck? Frank heeft veel ervaring als bestuurder en voorzitter in diverse bedrijven. Hij kan bedrijven vanuit een vogelperspectief bekijken en de mechanismen erachter ontleden. Dat is een meerwaarde in onze raad van bestuur. En ja, ik heb het voor Vic. Dat is een ongelofelijk charmante man met een bijzondere wijsheid. Wij hebben in ons bedrijf nogal wat mensen uit de Kempen, en die hebben een soort arbeidsethos die ik bijzonder bewonder. Ze zijn ook zeer down-to-earth, al mag je dat natuurlijk niet veralgemenen. Vic zegt de dingen zoals ze zijn, eenvoudig op een manier die iedereen begrijpt, en heeft ook een bijzondere humor. Ik hoor hem graag bezig. Hij legde ook heel helder uit waarom hij dit wil doen en wat zijn langetermijnvisie is, en ook hoe hij dat over de generaties heen ziet. Bepaalde mogelijke aandeelhouders stelden nogal wat neveneisen, zelfs verplichtingen. Vic heeft zich volledig gealigneerd met hoe andere partijen, Gert Verhulst, ikzelf en BNP Paribas Fortis Private Equity, de toekomst zien."Zou Vic Swerts het gehaald hebben zonder Frank Donck?BOURLON. "Zij hebben zich van bij de aanvang samen aangeboden."Swerts en Donck zouden samen 125 miljoen euro betalen?BOURLON. "We hebben afgesproken dat we het bedrag niet communiceren, maar ik denk dat de afgesproken prijs een correcte prijs is waar alle partijen, dus ook de kopers, volledig achter stonden. Dat is niet onbelangrijk, want je wil niet dat de koper vindt dat hij te veel heeft betaald. Dat is geen goede basis om te starten."Vic Swerts is 80 geworden. Is er al over gesproken wie hem zal opvolgen in uw raad van bestuur?BOURLON. "Wat zei Jean-Luc Dehaene ook alweer? Dat we het probleem wel oplossen als het zich stelt? Vic ligt vooralsnog niet horizontaal (lacht). Hij staat nog goed recht, en met een luide stem."Hoe zijn de verhoudingen na deze instap?BOURLON. "Gert en ik hebben samen nog altijd de meerderheid. BNP Paribas Fortis had altijd al iets minder dan Gert en ik. Zij wilden er absoluut in blijven, wat wij charmant vinden. Dat is het beste bewijs dat het goed toeven is in onze groep. Vic Swerts en Frank Donck verwerven respectievelijk 17 en 8 procent."U kende Vic Swerts al via het netwerk van de Onderneming van het Jaar?BOURLON. "Inderdaad. De ex-winnaars en de nieuwe winnaar komen nu en dan samen. Wij hebben ze allemaal uitgenodigd om samen naar de musical Daens te kijken. Dat is dan met een diner, en dan worden er soms wat voetballers onder mekaar verhandeld (doelt grappend op Coucke die met Omega Pharma ook een ex-winnaar is, nvdr). Anderen verhandelen dan schilderijen. (lacht)"U bent een kunstliefhebber en hebt met Het Kunstuur een tentoonstelling met topwerken van Vlaamse meesters lopen. Heeft de ruime kunstverzameling van Vic Swerts gezorgd voor het extra sterretje dat de doorslag heeft gegeven?BOURLON. "Toch niet. (lacht)"Maar u dacht meteen 'als we ooit een partner zoeken, is Vic Swerts onze man'?BOURLON. "Ja, omdat er zeker een band is, ook met Gert. Vic en Gert kunnen het goed met elkaar vinden, ook privé."Zit de tafel nu vol? Of kan pakweg Marc Coucke of Gimv nog altijd hopen later aan boord te komen?BOURLON. "Wij sluiten niets uit. Een ondernemer moet altijd een open vizier hebben. Zeg het, en het zou kunnen. Ik heb slechts twee persoonlijke wensen: dat de groep bijeen blijft zoals die nu is en niet uiteen valt, en dat die zo veel mogelijk Vlaams kan blijven. Of Belgisch."Een Vlaamse partij zal dus altijd een streepje voor hebben?BOURLON. "Goh, ik denk dat wij nogal wat hebben gerealiseerd dat Vlaams erfgoed is geworden. Ik wil dat graag met de strips van Jommeke vergelijken. Vandaag zie je kindjes dingen lezen, die ik nog heb gelezen, en zij beleven dat op dezelfde manier. Neem de afscheidsshows van Samson en Gert, die nog maanden lopen. Die zaal zit 's avonds vol twintigers en dertigers. Dat gaat over generaties heen. Met onze internationale tekenfilms doen we veel landen en culturen samenwerken, zoals wij dat als Vlamingen kunnen. Ik denk dat we daarin excelleren. Soudal doet dat ook. 95 procent van zijn omzet realiseert het buiten België. Het gaat erover met een open geest de wereld te veroveren."