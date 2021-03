Microsoft houdt vast aan zijn strategie van abonnementsformules en onlinesoftware. Want na hun scepsis zijn ook de vele lokale doorverkopers enthousiast, zegt Didier Ongena, managing director van Microsoft Belux. "Onze partners praten met mij niet meer over de marges, maar over de moeilijke zoektocht naar medewerkers."

Microsoft zet recordresultaten neer. Wereldwijd bedroeg de omzet 80 miljard dollar en de nettowinst 29,3 miljard in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar. Cijfers per land worden niet bekendgemaakt, maar aan de aanwervingen te zien doet Microsoft Belux het wellicht niet slecht. Sinds het begin van de coronacrisis wierf Microsoft vijftig mensen extra aan in België. Er zijn nu 250 medewerkers. Dat lijkt weinig, gezien de alomtegenwoordigheid van Microsoft bij Belgische bedrijven en gezinnen. "Maar daar moet je ons netwerk van zo'n 4000 partners en doorverkopers bijtellen, goed voor ongeveer 80.000 banen", zegt Didier Ongena van Microsoft België en Luxemburg. "Lokale partners hebben altijd een sleutelpositie ingenomen in de commerciële strategie van Microsoft. En dat zal ook zo blijven." Sinds Satya Nadella in 2014 CEO werd, waait er een nieuwe wind door Microsoft. Nadella zette volop in op clouddiensten en artificiële intelligentie, en sloopte een heilig huisje door de software en de diensten van Microsoft volledig op de mobiele besturingssystemen van Google en Apple beschikbaar te stellen. Microsoft plukt al enkele jaren de vruchten van die strategie. En zeker in de coronacrisis, nu de clouddiensten onmisbaar zijn om mensen op afstand te doen samenwerken of bedrijven draaiend te houden. Nadella heeft ook de commerciële strategie veranderd. Van eenmalige licenties verschoof de focus naar abonnementen, waardoor de inkomsten mondjesmaat binnenstromen. Bovendien werd het ook mogelijk voor bedrijven om rechtstreeks bij Microsoft onlinediensten en -software te kopen. De doorverkopers van Microsoft-producten zagen het geld nog slechts mondjesmaat binnenkomen en zagen sommige klanten ook rechtstreeks bij Microsoft Office 365 of andere software kopen. Countrymanagers zoals Ongena zaten daardoor niet op rozen, maar hij blikt tevreden terug op de voorbije jaren. "Het was natuurlijk een aanpassing voor onze partners en hun businessmodel, maar de verschuiving naar abonnementsformules geeft hen ook veel meer zicht op hun inkomsten op middellange termijn. Bovendien zorgt de overgang naar de cloud voor een aanhoudend sterke groei. Partners praten nu met mij niet over de margeproblematiek, maar over de moeilijke zoektocht naar de geschikte medewerkers. Zij blijven ook het belangrijkste aanspreekpunt voor de eindklant. Microsoft België onderhoudt wel directe relaties met de heel grote bedrijven. Dat is meer een driehoeksrelatie. We blijven investeren in ons partnernetwerk. We mikken niet meer alleen op de klassieke commerciële partners, we werken ook steeds meer samen met start-ups die via onze platformen en partners gemakkelijker hun software kunnen verkopen."