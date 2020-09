De chipproducent Nvidia betaalt 40 miljard dollar voor de overname van zijn Britse sectorgenoot Arm. Die produceert zelf geen chips, maar ontwikkelt zeer waardevolle blauwdrukken, zegt professor Marian Verhelst (KU Leuven/imec) .

Waarom doet Nvidia deze overname?

...

Waarom doet Nvidia deze overname? MARIAN VERHELST. "Het wil een veel groter marktaandeel opbouwen en ook beter inspelen op de opkomst van artificiële intelligentie. Nvidia staat bekend om zijn processoren (de rekenmodule op een chip, nvdr) voor beeldverwerking. Die gpu's zijn ook zeer geschikt voor het trainen van software met artificiële intelligentie. Arm legt zich de laatste tijd meer toe op een combinatie van processoren voor specifieke toepassingen, zoals artificiële intelligentie."Arm produceert geen chips. Waarom betaalt Nvidia dan zo'n hoge prijs?VERHELST. "Arm heeft een hele bibliotheek aan processoren ontwikkeld. Het heeft uitgevonden dat je niet hoeft te kiezen tussen performantie en energiezuinigheid. Je kan tragere, energiezuiniger processoren combineren met een snellere processor die meer energie vraagt. Met de ontwerpen van Arm kunnen chips met verschillende versnellingen werken, naargelang de behoeften. Arm heeft daar als eerste op ingezet, en het is er groot mee geworden. Ik heb tussen 2008 en 2011 voor de marktleider Intel gewerkt, en daar waren ze toen al bang, omdat ze zagen dat Arm stelselmatig krachtiger systemen begonnen te bouwen."Oorspronkelijk braken de ontwerpen van Arm door dankzij de smartphones, maar nu draaien ook servers en zelfs desktops op chips van hun architectuur, omwille van die flexibiliteit en energiezuinigheid. Nvidia focuste vooral op desktops. Het staat minder sterk in processoren voor mobiele toestellen, servers en in groeisegmenten zoals sensoren voor het internet der dingen."Arm groeide uit tot een soort standaard. Heel veel elektronicafabrikanten betalen voor zijn ontwerpen.VERHELST. "In de sector heerst wel wat bezorgdheid over de plannen van Nvidia. Arm was een soort onpartijdige speler, die zijn technologie en ontwerpen verkocht aan honderden klanten. Nu komt het terecht bij een speler die wel zijn eigen chips produceert, en die misschien in de verleiding komt om die technologie of de beste ontwerpen voor zichzelf te houden."Zeker voor Chinese elektronicafabrikanten zijn het spannende tijden. Nvidia is Amerikaans, en onder president Trump zijn er de voorbije jaren strenge exportregels gekomen voor het leveren van technologie aan Chinese spelers. Denk maar aan Huawei, dat niet langer de app-winkel van Google mag aanbieden. Het zou een enorm probleem zijn voor Chinese fabrikanten, als ze niet meer mogen werken met de technologie van Arm. Er zijn weinig alternatieven. In de academische wereld wordt gewerkt aan een tegenhanger voor de architectuur van Arm, maar die is bijlange niet zo matuur."De voorbije jaren zijn er nog miljardenovernames geweest. Waarom is de sector zo in beweging?VERHELST. "Je kan alleen maar overleven als je miljoenen chips kunt verkopen. In alle toestellen moet een chip komen, maar die mag niks kosten. We spreken over een paar cent per processor, terwijl smartphones of computers honderden euro's kosten. Ik vind dat vooral hallucinant, omdat ik weet hoeveel werk het vergt om een nieuwe processor te ontwikkelen. Dat kan jaren duren en honderden miljoenen euro's kosten. Je moet dus enorme volumes kunnen verkopen om die ontwikkelingskosten terug te verdienen."