1 Wat zijn de meest performante verzekeraars op digitaal gebied? Sia Partners vergeleek het digitale traject van vijftien verzekeraars in België. Dit jaar komt AXA België als laureaat uit het onderzoek. Het steekt de bank-verzekeraars Belfius en KBC voorbij, die vorig jaar op plaats één en twee stonden. Belfius zakt naar de derde plaats. Na de drie koplopers volgen Ethias, Corona Direct, Yuzzu, AG, Allianz, Federale Verzekering, Baloise, BNP Paribas Fortis, ING, DVV en P&V. 2 Wat verklaart het succes van AXA? De studie keek enkel naar schadeverzekeringen en niet naar levensverzekeringen. Het vertrekpunt was een gebruiker die nog geen klant is. "Dat speelde in het nadeel van de bank-verzekeraars, die een performante app hebben. Via de app kunnen ze gemakkelijk hun verzekeringsproducten promoten bij bestaande klanten. Bij AXA is het digitale traject (informatie, simulatie, contract afsluiten en schade indienen) heel eenvoudig, ook voor wie nog geen klant is", legt Sébastien Carvelli van Sia Partners uit. Dat bewijst volgens hem dat een verzekeraar geen app hoeft te hebben om een goed digitaal aanbod te hebben. "AXA maakt het mogelijk volledig online een verzekering af te sluiten, terwijl je toch een beroep kunt doen op een makelaar in geval van schade." 3 Zijn de Belgische verzekeraars koplopers in Europa? De Belgische top drie scoort prima in Europa, net als Ethias en Corona Direct. Maar daarna valt een groot gat. "Sommige verzekeraars bieden digitaal heel weinig aan", stelt Carvelli vast. De Belgische verzekeringssector haalt maar een matige globale score van 11,15 op 20.