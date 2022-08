Grants Nation helpt onderzoekers en ondernemers subsidies aan te vragen voor innovatieve projecten, legt Stijn Scholts uit.

Wat doet u? "Grants Nation is een onlineplatform dat subsidiemogelijkheden opspoort en met AI- en matchingalgoritmes de meest geschikte subsidies identificeert op basis van een projectidee. Ik ontwikkelde het met studenten van Hogeschool PXL en freelance IT'ers." Hoe vernieuwend is het? "De enkele digitale platformen die er al zijn, beperken zich vaak tot een opsomming van subsidiemogelijkheden. Door de sterke toename van subsidies, de enorme diversiteit en tijdelijkheid is dat weinig effectief. Niemand wil een lijst met meer dan 2.000 items doorspitten, die na een maand verouderd is. Elke maand worden meer dan 250 oproepen gelanceerd, verspreid over alle beleidsniveaus. Ik wil die toegankelijker maken, ook voor de organisaties die minder ervaring hebben met subsidies." Wie is de doelgroep? "Elke organisatie die in aanmerking komt voor subsidies: wetenschappers, ondernemers, O&O-afdelingen, non-profitorganisaties enzovoort. In de praktijk zijn onze abonnees vooral agentschappen die als tussenpersonen optreden voor organisaties. Zij kunnen Grants Nation voor meerdere klanten inzetten." Hoe werkt het? "Het systeem is een mix van Tinder en vastgoedwebsites. Net als Tinder linken we data, in ons geval: projecten en subsidies. Die tonen we zoals vastgoedwebsites huizen tonen die aan je criteria voldoen. En als je niet meteen iets vindt dat bij je projectidee past, houdt het systeem je op de hoogte van nieuwe mogelijkheden. Daarnaast zoekt het naar onderzoeksprojecten die het best aansluiten bij jouw projectidee. Zo wordt de zoektocht naar een onderzoekspartner een stuk makkelijker. Het is mijn droom het systeem net zo makkelijk te maken als een datingapp."