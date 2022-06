De Gentse techbelofte Teamleader komt in handen van het Noorse Visma. Maar de jonge oprichter Jeroen De Wit denkt niet aan afzwaaien. Hij wil van zijn bedrijf het Europese nummer één in zijn niche maken. "Met de steun van Visma kunnen we onze internationale ambitie waarmaken."

De moeder van Jeroen De Wit houdt een doos met knipsels bij van de artikels die de voorbije tien jaar over haar zoon en zijn softwarebedrijf Teamleader zijn geschreven. Een van de eerste stond overigens in Trends. Die doos wordt nog wat voller. Teamleader ontstond in 2012 uit de websitebouwer die De Wit met twee studiegenoten op de hogeschool had opgericht. Ze kregen al vroeg de steun van ex-Telenet-topman Duco Sickinghe en zijn fonds Fortino en golden als een de grootste Gentse techbeloftes. Acht jaar later worden Teamleader en zijn 190 medewerkers overgenomen door de grotere Noorse sectorgenoot Visma, die van de Benelux een tweede thuismarkt wil maken (zie kader 'Eén grote ploeg van 170 managing directors'). Visma staat ook als sponsor op het shirt van nationale wielertrots Wout van Aert.

...

De moeder van Jeroen De Wit houdt een doos met knipsels bij van de artikels die de voorbije tien jaar over haar zoon en zijn softwarebedrijf Teamleader zijn geschreven. Een van de eerste stond overigens in Trends. Die doos wordt nog wat voller. Teamleader ontstond in 2012 uit de websitebouwer die De Wit met twee studiegenoten op de hogeschool had opgericht. Ze kregen al vroeg de steun van ex-Telenet-topman Duco Sickinghe en zijn fonds Fortino en golden als een de grootste Gentse techbeloftes. Acht jaar later worden Teamleader en zijn 190 medewerkers overgenomen door de grotere Noorse sectorgenoot Visma, die van de Benelux een tweede thuismarkt wil maken (zie kader 'Eén grote ploeg van 170 managing directors'). Visma staat ook als sponsor op het shirt van nationale wielertrots Wout van Aert. De Wit, zelf een fervent fietser, blijft aan boord als CEO van Teamleader. En hij is nog altijd even ambitieus. "De overname door Visma geeft ons nog meer mogelijkheden", zegt hij. "Ik voel dat we het in ons hebben om in Europa het nummer één in workmanagementsoftware te worden, de tools die je nodig hebt om het hele verkoop- en facturatieproces efficiënt te beheren. De helft van onze omzet (volgens de jongste jaarrekening van 2021 ongeveer 20 miljoen euro, nvdr) komt al niet meer uit België en Nederland", zegt De Wit, die de overname vandaag voorstelt op het Work Smarter-event van Teamleader in het Gentse Kuipke. In het verleden heeft Teamleader al aanbiedingen gehad. Waarom kiest u nu toch voor een overname? JEROEN DE WIT. "Het is absoluut niet van moeten. In het verleden waren we vooral bezig om een goede organisatie uit te bouwen en onze snelle groei op te vangen. Een overname had ons in die beginjaren te veel afgeleid van die missie. Vandaag zijn we een meer mature organisatie. Visma kan onze groei versnellen en ik kan van de andere leiders van de zusterbedrijven nog veel leren." Hebben Fortino en andere aandeelhouders de overname doorgedrukt? Zij moesten als fonds ooit eens cashen. DE WIT. "Fortino was al vroeg aandeelhouder. Maar ik ben ervan overtuigd dat Fortino, en zeker ook Duco Sickinghe, met plezier nog wat langer in het kapitaal hadden willen zitten. De voorbije jaren had ik al wat contact met Visma en ik wist hoe tevreden de overgenomen bedrijven zijn. Ik was zelf vragende partij om de onderhandelingen te starten. In percentage was ik niet meer de grootste aandeelhouder, maar ik heb het geluk dat ik heel loyale investeerders heb. Op de raad van bestuur is het ook nooit tot een harde stemming gekomen, de verstandhouding is supergoed. Als CEO probeerde ik samen met mijn managementteam altijd proactief te zijn. Elke grote beslissing die op de raad van bestuur genomen zou kunnen worden, bereidden we voor. We geven dan natuurlijk ons voorkeurscenario aan, maar we presenteren een hele reeks opties. We konden er altijd in overleg uitkomen, ook over de overname." U besliste drie jaar geleden zo snel mogelijk zelfvoorzienend te worden, samen met een kleine herstructurering. Veel andere techbeloftes zullen nu hetzelfde moeten doen. Volle bak geld verbranden om te groeien kan niet meer. DE WIT. "Saastr in Barcelona (een techconferentie voor softwarebedrijven met een abonnementsformule zoals Teamleader, nvdr) was een enorm nerveuze bedoening vanwege de vrees dat bedrijven geen geld meer kunnen ophalen tegen voordelige voorwaarden. Nu, er is wel nog altijd geld in de markt. De regel van 40 geldt bijvoorbeeld nog altijd: de som van het percentage van je omzetgroei en je winstmarge moet boven 40 uitkomen. Je mag dus bijvoorbeeld nog altijd met 60 procent groeien en 20 procent verlies maken. "We hadden inderdaad al langer beslist het op een andere manier te doen. De kapitaalronde van 2018 (van 18,5 miljoen euro, nvdr) was de laatste. In die periode hebben we ook onze internationale kantoren grotendeels gesloten. Dat was een moeilijke tijd. We hadden beslist onze verkoop in België en Nederland te organiseren. Dat was veel goedkoper en we zagen onze internationale groei niet vertragen. Sinds december 2019 zijn we winstgevend. Maar dat kon enkel omdat we lange tijd explosief konden groeien en groot genoeg waren om op eigen kracht te investeren." Teamleader is ondertussen ook groot genoeg om zelf bedrijven over te nemen. Onlangs nam u Vectera over. DE WIT. "Vectera is een geavanceerder alternatief voor Zoom of andere onlinemeetingsoftware. Bedrijven kunnen daarmee veel efficiënter online met klanten te vergaderen. Dat is ideaal voor kmo's, maar Vectera heeft bijvoorbeeld ook een gigant als Walmart als klant. We blijven organisch groeien. Maar we willen ons aanbod ook blijven versterken via overnames, zoals we in 2019 al deden met Yadera, nu Teamleader Orbit (zakelijke software voor grotere bedrijven dan De Wits oorspronkelijke doelgroep, nvdr). We zetten ook nog altijd in op onze appmarketplace, connecties naar andere software. Ondertussen staan er daar meer dan duizend op: duizend verschillende manieren waarop onze software gemakkelijk geïntegreerd kan worden met die van andere partijen. Dat is een niet te onderschatten troef." U bent 34. Weinig leeftijdsgenoten kunnen zeggen dat ze een softwarebedrijf met 190 medewerkers uit de grond gestampt hebben. DE WIT. "Ik ben vroeg op een goed idee gekomen en heb hard gewerkt. Er is natuurlijk ook wat geluk aan te pas gekomen. Het zijn leerrijke jaren geweest, maar ik heb het gevoel dat ik nog zo veel moet leren. Ik vermijd bijvoorbeeld conflicten. Dat zal altijd een aandachtspunt blijven, ik heb moeten leren slecht nieuws te brengen. Maar ik amuseer me nog altijd enorm. Op Saastr kregen ik en mijn meegereisde collega's van Teamleader op een avond het gezelschap van een aantal ex-medewerkers. Dankzij Teamleader hebben heel wat mensen ervaring kunnen opdoen, om nu elders een topfunctie bij een techbedrijf te hebben of zelf te ondernemen. Daar ben ik ook trots op." Wat brengt de toekomst voor u? Een deel van de verantwoordelijkheid valt weg. DE WIT. "Ik ga nog lang slapen en opstaan met Teamleader in mijn gedachten. Mijn engagement stopt hier niet. Voor mij is de overname niet zozeer het einde, maar vooral het begin van een nieuw hoofdstuk. Met de steun van Visma kunnen we onze internationale ambitie waarmaken. Ik zou het ook een slecht moment vinden om uit te stappen, zeker ten aanzien van het team en de klanten. Ik heb hier en daar wel een kleine investering gedaan, maar ik heb niet de bandbreedte en de tijd om andere ondernemers intensief te adviseren. Al mijn aandacht moet naar één ding gaan. Zo ben ik altijd al geweest."