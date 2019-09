Nathalie Vandepeute, de CEO van Bancontact Payconiq Company, verwacht dat de PSD2-hervorming van het Europese betaalverkeer de concurrentie op de betaalmarkt nog doet toenemen. "Maar dat is een goede zaak voor innovatie in de sector", zegt Vandepeute, die een ruim een jaar geleden aan het hoofd kwam van het fusiebedrijf.

De betalingsspecialist Bancontact Company fuseerde vorige zomer met zijn jongere sectorgenoot Payconiq Belgium. Nathalie Vandepeute kwam over van BNP Paribas en werd aangesteld als CEO. Ze moest meteen een vliegende start nemen. De apps van Bancontact en Payconiq, dat mobiele betalingen zonder terminal mogelijk maakte, smolten ook samen. "Het was onlogisch beide apps naast elkaar te laten bestaan", zegt Vandepeute. "Zes maanden na de fusie hadden we al de eengemaakte app, Payconiq by Bancontact. We zien er nu de resultaten van. Het aantal mobiele betalingen zit nu echt...