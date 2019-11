Belgische beleggers hebben een brede waaier van beleggingsfondsen ter beschikking om wereldwijd in groeiaandelen te beleggen.

Groeiaandelen zijn aandelen van bedrijven die vandaag geen of amper winst maken, maar waarvan de beleggers grote verwachtingen hebben. De beste tien fondsen op de Belgische markt en die zich concentreren op groeiaandelen, hebben slechts 25 à 70 aandelen in portefeuille en haalden de afgelopen vijf jaar een gemiddeld jaarlijks rendement van meer dan 10 procent. Enkele namen keren steevast terug in de top tien van de belangrijkste posities: Alphabet, Microsoft, Alibaba, Amazon, Adobe en Unilever.

Over een periode van vijf jaar zet Lombard Odier - Generation Global de beste prestatie neer, met een gemiddelde jaarreturn van bijna 16 procent. Het fonds heeft bovendien een ethische ambitie. Het wordt beheerd door Generation Investment Management, dat mee is opgericht door de voormalige Amerikaanse vicepresident Al Gore in 2004 en dat meer dan 22 miljard dollar beheert. Mark Ferguson en Miguel Nogales beheren het fonds sinds 2009. "Het doel is duurzame ondernemingen te vinden die centraal staan in de toekomstige behoeften van onze samenleving. Die bedrijven moeten in staat zijn superieure beursprestaties te leveren", klinkt het. De keuze om veel Amerikaanse aandelen in de portefeuille op te nemen, heeft geloond.

Megatrend op zich

Echiquier World Equity Growth haalt een gemiddeld jaarlijks rendement van bijna 13 procent en wordt geleid door David Ross en Rolando Grandi. De beheerders zoeken hun heil vooral in de Amerikaanse technologiesector. Een constante is de sterke overtuiging over het potentieel van Amazon, "een van de meest ontwrichtende commerciële krachten in de geschiedenis, en een megatrend op zich". In de tweede helft van 2018 bouwde het fonds ook een belangrijke positie op in de Chinese internetreus Alibaba.

De beheerders van Comgest Growth World hebben aandacht voor de waardering van bedrijven. Daarom investeren ze vrijwel niet meer in de Amerikaanse technologiesector, met uitzondering van Oracle. Beheerder Laure Négiar: "In de afgelopen twaalf maanden is de samenstelling verschoven naar aantrekkelijker gewaardeerde aandelen, vooral in de gezondheidszorg, zoals Johnson & Johnson, Eli Lilly, Becton Dickinson en Medtronic."

Suikerspiegel controleren

TreeTop Global Conviction is de absolute winnaar sinds begin 2019, met een stijging van 34 procent. Andrew Dalrymple beheert het fonds vanuit Edinburgh. "Ik geef de voorkeur aan aandelen uit de Verenigde Staten (55%) en China (35%), en beperk me tot vier sectoren met de beste groeimogelijkheden voor de komende jaren: distributie, diensten, technologie en medische hulpmiddelen."

Het fonds probeert met zes à zeven posities, waaronder Visa en Netflix, de winnaars van grote omwentelingen te vinden. "We beleggen ook in kleinere, disruptieve bedrijven zoals Spotify en Dexcom, dat apparaten produceert om de suikerspiegel te controleren."