Met ACT International bouwde Mehmet Gülüser een van de grootste vloten gespecialiseerd in containervervoer uit. Door de overname van CBN wil het bedrijf zijn activiteiten uitbreiden met logistiek.

Op een boogscheut van het rangeerstation Antwerpen-Noord ligt het hoofdkwartier van het transportbedrijf ACT International. Opgericht in 2011 is het bedrijf van Mehmet Gülüser, een Belg met Turkse roots, onwaarschijnlijk gegroeid. Nadat hij enkele jaren had gereden met tweedehands materiaal, kocht hij in 2014 zijn eerste vier nieuwe trekkers. Nu bestaat de vloot uit meer dan 200 trekkers - allemaal voldoen ze aan de Euro 6-norm - en uit 280 containerchassis.

"We bieden onze klanten dagelijks containertransport aan - zowel gevaarlijke als ongevaarlijke producten - tussen de havens van Antwerpen, Rotterdam en Zeebrugge en landen als Frankrijk, Duitsland, Spanje en de Benelux. Op specifiek verzoek van enkele grote klanten doen we sinds kort ook ritten naar verdere bestemmingen", vertelt Gülüser.

Sinds begin 2021 is ACT International ook een officiële verdeler in de Benelux van de containerchassis van de Turkse producent Ozgül. "We hebben er al 220 ingevoerd, waarvan zo'n 60 voor onszelf", aldus Gülüser. "We doen dat in samenwerking met Turbo's Hoet uit het West-Vlaamse Hooglede. Door de jaren heen is dat bedrijf uitgegroeid tot een vaste partner. In de beginjaren van ACT International was Turbo's Hoet zowat de enige leverancier van trekkers die ons vertrouwen gaf. Eerder dit jaar hebben we nog een bestelling geplaatst van 100 nieuwe DAF-trekkers. De financiering verliep via TH Lease."

Verbinding met Turkije

250 trekkers. Dat is de bovengrens die het management van ACT International heeft bepaald voor de transportactiviteiten. Het heeft namelijk een nieuwe uitdaging gevonden in de logistiek. Eind vorig jaar nam ACT een concessie van 10 hectare over van CBN, een dochteronderneming van ADPO.

Gülüser heeft heel wat plannen met de site. "Ik droom ervan een rechtstreekse, multimodale verbinding met Turkije op poten te zetten. We zijn in gesprek met Infrabel om enkele in onbruik geraakte spoorlijnen opnieuw te activeren. Daarnaast gaan we daar een nieuw magazijn met een oppervlakte van 12.000 vierkante meter bouwen."

In het voorjaar van 2021 kondigden de havens van Antwerpen en Zeebrugge aan dat ze wilden fuseren. Enkele weken geleden hebben de gemeenteraden van beide steden daarvoor het licht op groen gezet. "Op dit moment is de impact op onze activiteiten beperkt", zegt Gülüser. "Dagelijks vervoeren we misschien een tiental containers vanuit Zeebrugge en terug. Maar de Antwerpse haven zit eivol en Zeebrugge is een deel van de oplossing."

Familietraditie

ACT International steunt op een internationaal team van Belgen, Spanjaarden, Turken, Bulgaren en Roemenen. Vrachtwagenchauffeur is in ons land al jaren een knelpuntberoep. Gülüser vond de oplossing in het aantrekken van Turkse chauffeurs die hier een arbeidsvergunning hebben. Op het kantoor werken 33 bedienden. Na zijn grootvader en zijn vader is Mehmet Gülüser de derde generatie die actief is in de transportsector. Eerst deed hij achttien jaar ervaring op in het internationaal transport, tot hij in 2011 met zijn vader Ali zijn eigen bedrijf oprichtte. Zes jaar geleden stierf Ali. Als ultiem eerbetoon liet Gülüser een vrachtwagen pimpen met onder meer een afbeelding van zijn vader.

Mehmet Gülüser is de enige aandeelhouder van ACT International. Hard werken is volgens hem een van de succesfactoren. "Elke dag ben ik de eerste om het kantoor te openen en de laatste om de deur te sluiten. Ik heb in al die jaren geen twintig dagen vakantie genomen. Ik houd me nog altijd bezig met de chauffeursplanning. Ik zou het graag willen, maar jammer genoeg heb ik geen tijd meer om zelf achter het stuur te kruipen. Ik mis het wel. Enkel op zondag haal ik eens de speciale truck van stal en rijd ik wat rond in de haven van Antwerpen, met mijn gedachten bij mijn vader."

