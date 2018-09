Madrid gaat dan toch bommen leveren aan Saoedi-Arabië

'We moeten dit contract nakomen', aldus de socialistische minister van Buitenlandse zaken Josep Borrell. Maandag had minister van Defensie Margarito Robles zich al bereid getoond het contract ter waarde van 9,2 miljoen euro te deblokkeren. Hij vreesde anders een diplomatieke crisis met Riyad, al jarenlang een bondgenoot van Spanje.

De regering kondigde op 4 september nog aan de bommen niet meer te leveren, nadat in augustus tientallen kinderen omkwamen bij bombardementen in Jemen. Maar commercieel gezien bracht de annulering een andere, veel grotere bestelling in gevaar, van vijf korvetten. Die zouden gemaakt worden door het Spaanse openbare scheepsbouwbedrijf Navantia in Andalusië, dat bekend staat als een socialistisch bastion. De werknemers van het bedrijf gaven de afgelopen dagen aan te vrezen voor hun job, als de bestelling van de korvetten niet werd afgerond.