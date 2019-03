Loon inruilen voor andere voordelen steeds populairder

De cafetariaplannen waarmee werknemers hun loonpakket flexibel kunnen invullen, winnen snel aan populariteit. Bij de hr-dienstverlener SD Worx, de grootste speler op de markt, stapten vorig jaar iets meer dan 19.000 werknemers in zo'n plan. Dat is de helft meer dan in 2017 en drie keer meer dan in 2015, schrijft De Tijd zaterdag.