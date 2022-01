Op de Vlaamse lijst van knelpuntberoepen staan nu 207 beroepen, 17 meer dan vorig jaar. Dat heeft Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) zaterdag bekendgemaakt. In de top tien verandert er weinig: beroepen in de zorg en technische beroepen overheersen, maar ook poetshulp staat in de lijst. Opvallende nieuwkomers zijn beroepen in de financiële sector maar ook fietshersteller en verkoper van doe-het-zelfmaterialen, van sport- en vrijetijdsartikels en van bloemen en planten.

De lijst omvat beroepen waarvoor werkgevers moeilijker geschikte werknemers vinden. Hun aantal breidt nog altijd uit, door de algemene krapte op de arbeidsmarkt, wat onder meer het gevolg is van de toenemende vergrijzing. In 2021 ontving de VDAB meer dan 360.000 vacatures, of dubbel zoveel als in 2020. Zes op de tien daarvan waren vacatures voor knelpuntberoepen. Tegelijkertijd telt Vlaanderen het laagste aantal werkzoekenden sinds 2008. Ook de coronacrisis speelde een rol. Sommige sectoren hebben door de gedwongen sluitingen minder vraag naar nieuwe werknemers, terwijl in de horeca veel personeel de sector heeft verlaten. Andere sectoren boomden tijdens de pandemie: de Vlaming is bijvoorbeeld meer gaan fietsen en meer gaan klussen, wat zich weerspiegelt in een toenemend aantal vacatures.

De top tien van de lijst met knelpuntberoepen blijft ongewijzigd. Verpleegkundige voert de lijst aan, gevolgd door technicus industriële installaties en werfleider. Technicus koeltechniek en klimatisatie; onderhoudsmecanicien; bestuurder trekker-oplegger; schoonmaker bij mensen thuis; technieker werf-, landbouw- en hefmachines; calculator bouw en industrieel elektrotechnisch installateur vervolledigen de top tien. Voor elk van deze beroepen bieden VDAB en partners verschillende opleidingen aan.

Wie één van deze erkende opleidingen volgt, hoeft daar niets voor te betalen en behoudt zijn uitkering. Men krijgt ook een verplaatsingsvergoeding en de kinderopvang wordt terugbetaald. Voor de zorgsector ziet men nu ook een sterke toename van het aantal werkzoekenden die een gratis opleiding tot een secundair of hoger diploma willen volgen, de zogenaamde OKOT-opleidingen. Minister Crevits belooft actie specifiek voor de bouwsector en de schoonmaak, kondigt ze zaterdag aan. Ze wil komen tot een nieuw actieplan, en werkplekleren stimuleren. Voor de schoonmaaksector worden stages en Individuele Beroepsopleidingen mogelijk.

De VDAB gaat daarnaast met een nieuwe digitale toepassing en een expertenteam naar de ondernemingen die veel knelpuntvacatures hebben. 'Dat houdt in dat ze samen de vacature anders gaan omschrijven, een breder palet aan profielen gaan voorstellen, opleiding op de werkvloer bekijken¿ zodat de vacature toch ingevuld raakt. Aan de werkgevers wordt gevraagd met een open blik te kijken naar de aanwervingsprocedures en nog meer gebruik te maken van de verschillende (mobiele) opleidingsmogelijkheden bij VDAB of van opleidingstrajecten die ingezet kunnen worden om te leren op de werkvloer', klinkt het.

Tot slot wil de VDAB met langdurig werkzoekenden doortastend op zoek naar geschikte en realistische vacatures en opleidingen. 'Dat moet gebeuren met concrete en tijdsgebonden afspraken. VDAB zal, waar mogelijk, werkzoekenden meer richten op die knelpuntberoepen en hen met digitale infopakketten of korte opleidingen laten proeven van een bepaalde sector'.

