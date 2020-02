D'Ieteren Auto pompt 1 miljoen euro in Lizy, het digitale leasingplatform voor stock- en tweedehandsauto's. De start-up zet het verse kapitaal in om door te groeien en nieuwe markten te verkennen.

Lizy krijgt een jaar na de opstart een nieuwe kapitaalinjectie van 1 miljoen euro van D'Ieteren Auto. Het platform, opgericht door de ondernemers Sam Heymans en Vincent Castus, werkt onder de vleugels van Lab Box, de incubator voor innovatieve mobiliteit van de beursgenoteerde autodienstengroep D'Ieteren.

"Een jaar geleden zijn we naar D'Ieteren gestapt met een idee, we hadden nog alles te bewijzen", zegt Sam Heymans (25), medeoprichter en CEO van Lizy. "Vandaag staat ons digitaal platform er. We hebben al meer dan 300 klanten bediend, van kappers tot IT-consultants, dat is meer dan verwacht." Het klantenbestand van Lizy groeit volgens Heymans elke maand met 25 procent en het team volgt. De start-up heeft al tien medewerkers.

Goedkoper en sneller

Met het digitaal leasingplatform mikt Lizy op kmo's, freelancers en zelfstandigen die op zoek zijn naar flexibele en goedkope leasing. De oprichters van Lizy hebben het platform opgestart vanuit een eigen frustratie, vaak een goede bron van innovatie. "We merkten als ondernemers dat een wagen leasen best moeilijk en duur is. Je moet onderhandelen met verschillende dealers en leasemaatschappijen en dan maanden wachten op de levering van de wagen", legt Sam Heymans uit. Waarom kan dat niet digitaal, vroeg de twintiger zich af.

Het Lizy-platform groepeert jonge stock- en tweedehandswagen. Hierdoor ligt de maandprijs zo'n 15 tot 40 procent lager dan voor nieuwe leasingwagens. "Het belangrijkste is dat de wagens goedkoper en sneller beschikbaar zijn. Ook het feit dat we geen nieuwe wagens op de baan brengen maar auto's hergebruiken is belangrijk voor onze business", duidt Heymans. De Lizy-website trekt gemiddeld zo'n 45.000 bezoekers per maand. Na goedkeuring van de offerte belooft het platform de wagen aan huis te leveren binnen de twee weken.

Rendabel worden

Het digitale leasingplatform biedt naast de merken van de Volkswagen-groep (VW, Audi, Skoda en Seat) ook wagens van BMW, Fiat en Mercedes aan. De meest populaire modellen zijn volgens de mensen van Lizy de VW Golf, de Audi A3 en de Mercedes C-klasse. Met de kapitaalinjectie van D'Ieteren wil Heymans vooral investeren in de groei. "Dit jaar willen we ons volume meer dan verdubbelen. En we willen ook een nieuw aanbod lanceren."

Sam Heymans onderzoekt de mogelijkheden om met het Lizy-concept naar het buitenland te trekken. Een andere mogelijkheid het leaseaanbod te verruimen naar particulieren. "De private lease is een groeimarkt. Het is een van de opties die we bestuderen", stelt hij. Alleszins wil Heymans zijn leaseplatform in de komende jaren uit de rode cijfers halen. "We moeten investeren om onze groei te realiseren maar ik geloof niet in businessmodellen die vijftien jaar lang cash verbranden. We willen aantonen dat we met dit aanbod rendabel kunnen zijn in de komende twee tot drie jaar."

