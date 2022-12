De vijftigjarige Laurent Loncke wordt het nieuwe hoofd retailbanking van BNP Paribas Fortis. Hij volgt in die rol Michael Anseeuw op, die op 1 januari CEO van de bank wordt.

BNP Paribas Fortis zette enkele weken geleden een benoemingscarrousel in gang. Michael Anseeuw werd benoemd tot CEO, in opvolging van Max Jadot. Hij wordt voorzitter van de raad van bestuur van de bank, en vervangt op zijn beurt Herman Daems. Nu heeft de bank beslist dat Michael Anseeuw als hoofd retailbanking (de bank voor particuliere klanten, nvdr) opgevolgd wordt door Laurent Loncke.

Loncke leidde sinds juni 2020 de leasingmaatschappij Arval Belgium, die deel uitmaakt van BNP Paribas Fortis. Maar hij heeft naar verluidt ook veel ervaring als retailbankier. Loncke begon zijn carrière in 1995 bij de Generale Bank, die later opging in Fortis Bank. Hij vervulde er een tiental jaar verschillende commerciële functies, en was onder meer kantoordirecteur in Soignies (Zinnik). In 2007 promoveerde hij tot commercieel directeur van de regio Ath (Henegouwen). In 2010 werd hij sales director voor particuliere klanten in de retailbank van BNP Paribas Fortis.

Man van Moeskroen

Loncke werd in 1972 geboren in Moeskroen, waar hij nog altijd woont. Hij studeerde in 1995 af als handelsingenieur aan de universiteit van Louvain-la-Neuve en volgde verschillende aanvullende managementopleidingen.

Als hoofd retailbanking van BNP Paribas Fortis neemt hij de leiding over naar schatting 5.000 medewerkers. Zijn taak zal erin bestaan de reorganisatie van het kantorennet, de integratie van bpost bank en de digitalisering van de klantenrelatie in goede banen te leiden.

BNP Paribas Fortis zette enkele weken geleden een benoemingscarrousel in gang. Michael Anseeuw werd benoemd tot CEO, in opvolging van Max Jadot. Hij wordt voorzitter van de raad van bestuur van de bank, en vervangt op zijn beurt Herman Daems. Nu heeft de bank beslist dat Michael Anseeuw als hoofd retailbanking (de bank voor particuliere klanten, nvdr) opgevolgd wordt door Laurent Loncke.Loncke leidde sinds juni 2020 de leasingmaatschappij Arval Belgium, die deel uitmaakt van BNP Paribas Fortis. Maar hij heeft naar verluidt ook veel ervaring als retailbankier. Loncke begon zijn carrière in 1995 bij de Generale Bank, die later opging in Fortis Bank. Hij vervulde er een tiental jaar verschillende commerciële functies, en was onder meer kantoordirecteur in Soignies (Zinnik). In 2007 promoveerde hij tot commercieel directeur van de regio Ath (Henegouwen). In 2010 werd hij sales director voor particuliere klanten in de retailbank van BNP Paribas Fortis.Loncke werd in 1972 geboren in Moeskroen, waar hij nog altijd woont. Hij studeerde in 1995 af als handelsingenieur aan de universiteit van Louvain-la-Neuve en volgde verschillende aanvullende managementopleidingen. Als hoofd retailbanking van BNP Paribas Fortis neemt hij de leiding over naar schatting 5.000 medewerkers. Zijn taak zal erin bestaan de reorganisatie van het kantorennet, de integratie van bpost bank en de digitalisering van de klantenrelatie in goede banen te leiden.