De Beleggerscompetitie gaat haar laatste week in. Op vrijdag 26 april 2019 wordt ze afgevlagd. Door het lange paasweekend hebt u nog recht op vier dagen speelplezier. Er kan nog heel wat gebeuren in het algemene klassement, want de afstanden tussen de leidende portefeuilles zijn zeker nog overbrugbaar.

Ook in de afgelopen week hadden onverwachte gebeurtenissen een invloed. Zo zorgde het onverwachte bod van het Ierse Kingspan op twee divisies van het Belgische Recticel voor een stijging van meer dan 20 procent. De kwartaalcijfers die het West-Vlaamse Barco bekendmaakte overtroffen de verwachtingen van de analisten en dat werden beloond met een 10 procent hogere koers.

Het negende en laatste weekklassement werd gewonnen door de portefeuille Chips, die in vier dagen een winst van 7 procent boekte. Deze speler had het aandeel Recticel in portefeuille, waarop hij een winst van meer dan een derde boekte.

Leren van de besten

De leider van vorige week, de student NicoSolv, kon zijn koppositie vasthouden. De waarde van zijn portefeuille nam met meer dan 5 procent toe. Hij gaat nog steeds volop à la hausse en achtte het niet nodig wijzigingen in zijn portefeuille aan te brengen. Naast de beantwoording van de dagelijkse quizvraag, goed voor 100 euro virtueel geld per dag, incasseerde hij het dividend van Airbus. Zijn portefeuille bestaat nog steeds uit Accor, Air France-KLM, Airbus, bpost, Flow Traders, Deutsche Lufthansa en Publicis. Op de twee trackers à la hausse met een hefboom op de Eurostoxx50-index liep zijn winst op tot meer dan 16 procent, terwijl de winst op zijn turbo long op de DAX-index verhoogde tot 136 procent.

Hij voelt wel de hete adem van Driving in zijn nek, een speelster die net zoals hij al een weekklassement in de wacht kon slepen. Het grootste gedeelte van haar portefeuille bestaat uit effecten die ze in de eerste twee dagen van de competitie kocht. Ze is dus typisch een buy and hold- belegger (kopen en houden). Wie de winsten van deze portefeuille met autogerelateerde aandelen bekijkt, kan haar geen ongelijk geven. Haar minst goede belegging, het autoaandeel Renault, staat 7,87 procent hoger dan toen ze het kocht. Haar beste belegging, de Franse toeleverancier aan de autonijverheid Valeo, maakte een sprong van bijna 24 procent. De turbo long op de DAX-index staat inmiddels 133 procent hoger. In de verslagweek verkocht Driving D'Ieteren en kocht ze een tracker met een hefboom op de Eurostoxx50.

De portefeuille Kleinchancken rukte op naar de derde plaats. Ook die speler hanteert een buy and hold-strategie en bracht nauwelijks wijzigingen aan in de portefeuille die hij in de eerste week van de Beleggerscompetitie samenstelde. Zijn portefeuille bestaat volledig uit blue chips, zoals AB InBev, BMW, BNP Paribas, Crédit Agricole, Daimler, ING, KBC, Société Générale, Solvay en Umicore. Ook hij zweert bij een turbo long op de DAX-index.

De primus van het negende en laatste weekklassement, Chips, was actiever in deze verslagweek. Hij verkocht Deutsche Bank en Wirecard en maakte in zijn portefeuille een plekje vrij voor Fagron en Advanced Metallurgical Group. Zijn resultaat van exact 7 procent in vier dagen mag gezien worden.

Outlook

Vorige week schreven we dat we geen overnames verwachtten, maar het onverwachte bod van Kingspan op stukken van Recticel bewees hoe relatief die stelling was. Spelers die hun huiswerk maken, kunnen nog kijken welke bedrijven in de laatste week met een kwartaalupdate komen en daarop inspelen wanneer ze gunstige cijfers verwachten. Geopolitiek lijkt de situatie gekalmeerd te zijn, al werd de wereld toch wel even opgeschrikt door de nieuwe rakettest door Noord-Korea.

Na afloop van de competitie maakt de gerechtsdeurwaarder de lijst van de winnaars bekend. Spelers die zich niet aan het wedstrijdreglement hebben gehouden, zullen worden gediskwalificeerd.