Kinepolis verwacht eind maart beslissing Mededingingsautoriteit over uitbreiding

Kinepolis mag momenteel in België geen nieuwe bioscoopcomplexenen oprichten en bestaande complexen overnemen zonder toestemming van de BMA.

Kinepolis moet al meer dan 20 jaar rekening houden met de gedragsvoorwaarden die de Belgische Mededingingsautoriteit oplegde. De BMA besliste in april 2018 die te versoepelen, zodat de bioscoopgroep vanaf 26 april 2020 opnieuw zalen kon openen of overnemen zonder toestemming van de autoriteit. Het hof van beroep in Brussel vernietigde die beslissing in november 2018, 'op grond van procedurele redenen', aldus de bioscoopgroep. 'De concurrentie ging niet akkoord', zei CEO Eddy Duquenne donderdag bij de voorstelling van de jaarresultaten. 'Langs onze kant is daar weinig begrip voor. We zijn het enige bedrijf met een beperking op de organische groei', luidde het.

Kinepolis wil dat de voorwaarden opgeheven worden en diende daartoe een verzoekschrift in. 'We verwachten eind maart een nieuwe beslissing. We hebben er vertrouwen in', aldus nog de CEO.

Op de Belgische markt heeft de groep volgens de topman een aandeel van ongeveer 40 procent. Kinepolis telt in België 11 bioscoopcomplexen met in totaal 138 schermen, wereldwijd zijn dat 97 complexen met in totaal 870 schermen.