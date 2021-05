Minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) staat volledig achter de plannen van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) om het bedrijfswagenpark te vergroenen. Dat antwoordde ze dinsdagmiddag in de Kamer op een vraag van N-VA-parlementslid Wouter Raskin. 'De voorstellen omvatten meer dan wat in de publieke discussie al aan bod is gekomen', klonk het.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem legde in april een plan op tafel om het bedrijfswagenpark te vergroenen. Vanaf 2023 zouden de fiscale voordelen voor nieuwe niet-emmissievrije bedrijfswagens worden afgebouwd, waarna ze tegen 2026 volledig verdwenen zouden moeten zijn. Elektrische of andere emmisievrije wagens worden dan wel 100 procent fiscaal aftrekbaar. Daarnaast zou er een belastingvermindering komen op investeringen in laadinfrastructuur, en wil Van Peteghem ook een mobiliteitsbudget uitwerken voor wie geen bedrijfswagen heeft.

De plannen zijn nog niet helemaal afgeklopt binnen de regering. Volgens N-VA-Kamerlid Wouter Raskin, die klimaatminister Zakia Khattabi daar dinsdag over ondervroeg in de Commissie Klimaat van de Kamer, komt dat omdat de socialistische regeringspartijen beducht zijn voor de financiële impact, terwijl de groene collega's worstelen met het feit dat de regeling bedrijfswagens eigenlijk interessanter zouden maken.

Khattabi betwistte dat. 'Ik verwelkom de voorstellen van minister Van Peteghem. Hij neemt de koe bij de horens', zei ze.

Volgens de Ecolo-minister worden de voorstellen inderdaad nog verder besproken in de schoot van de regering, maar omvatten ze 'meer dan wat in de publieke discussie al aan bod is gekomen'. 'Het gaat om een interessant pakket aan maatregelen dat op tafel is gelegd en dat ons aan de kop van het Europees peloton kan brengen.' Bovendien is het volgens Khattabi nog te vroeg om uitspraken te doen over de impact van de maatregelen op de omvang van het Belgische bedrijfswagenpark. 'Dat is afhankelijk van de modaliteiten die nog besproken moeten worden.'

