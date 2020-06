Karl, huistekenaar van Trends en Focus Knack, heeft de 21e Press Cartoon Prijs Knokke-Heist gewonnen. Kim haalt zilver. 'Kunstenaars moeten niet enkel mooie dingen maken.'

'Het is de perfecte cartoon: een krachtig beeld met een duidelijke boodschap die bovendien bijzonder knap is weergegeven.' Zo oordeelt de jury van de Grote Press Cartoon Prijs Knokke-Heist over een cartoon van Karl, huistekenaar van de door Roularta uitgegeven magazines Trends en Focus Knack.

Met een cartoon van Anuna De Wever, inspirator van de klimaatspijbelaars, die wordt omringd door dames en heren in maatpak die hun hoofd in het zand steken, toont de tekenaar volgens de jury 'op een uiterst duidelijke en artistieke manier aan wat er in ons land aan de hand is in verband met de klimaatcrisis'. De tekening verscheen op 21 februari 2019 in Trends. Karl wint 5.000 euro.

Klimaatactiviste Anuna De Wever in het politieke landschap © Karl

Karl was aangenaam verrast door de prijs, zegt hij. 'Omdat ik mezelf niet zie als een zuivere cartoonist.' De cartoon over Anuna De Wever was een statement, zegt Karl. 'Ik wilde politici ervan langsgeven. Er zijn grote maatschappelijke omwentelingen bezig: de strijd tegen racisme, klimaatverandering, armoede... en toch lijken ze eerder bezig met futiliteiten.'

Karl kijkt ook in eigen boezem. Hij verwijst naar wat acteur en kunstenaar Matthias Schoenaerts afgelopen weekend zei in De Morgen: 'Ik ga eerlijk zijn: ik ben enorm teleurgesteld in veel van mijn collega's, zeker in Vlaanderen'. Karl geeft hem gelijk.'Wij moeten scherp zijn, inderdaad. Als kunstenaars moeten we niet enkel mooie dingen maken. We moeten ook vragen stellen en beleidsmakers en bedrijfsleiders een spiegel voorhouden. Zelfreflectie is een noodzaak. Als de kunstenaars, met hun gevoeligheid en kritische kijk, het niet doen, wie dan wel?'

Karl vindt dat kunst een stuk braver is geworden. 'Noem het commerciëler. Kunstenaars zitten in een gouden kooi. Soms komt er eens iemand uit om iets te zeggen. Zeker bij de jonge garde, zoals Kate Tempest. Dat vind ik goed. En de Vlaamse cartoonisten doen het ook goed, vind ik. Lectrr, Kim, Zak: die durven scherp zijn. Ik zou mezelf laf vinden mocht ik niet ook mijn stem gebruiken.'

Zilver voor Kim: 'Tweemaal schande voor het Belgisch beleid'

Ook cartoonist en striptekenaar Kim viel in de prijzen. Hij behaalde zilver voor een cartoon in Bruzz. In de cartoon neemt Kim de campagne op de korrel die de Federale Dienst voor Vreemdelingenzaken lanceerde om migranten te ontraden naar België te komen. Uit het juryrapport: 'Kim heeft daar een eenvoudige oplossing voor: toon hen het onmenselijke en racistische verleden van ons beleid met Leopold II als uithangbord.' Deze cartoon combineert twee boodschappen en linkt ze aan de actualiteit. Ten eerste het onmenselijke beleid van de Dienst voor Vreemdelingenzaken en ten tweede het latent racisme dat in onze samenleving aanwezig is, gesymboliseerd door het portret van Leopold II. Tweemaal schande voor het Belgisch beleid. En dat allemaal in één beeld.'

Kim tekent ook voor Knack, bijvoorbeeld de jaarlijkse Knack­­-overzichten en de cartoonreeks De onderbuik van Vlaanderen, en vele andere media, waaronder Apache en VRTNWS

Brons voor Cost.: 'Een parel van een cartoon'

Brons is ten slotte voor Cost., met een cartoon uit LeVif, het Franstalige zusterblad van Knack. Zijn cartoon, naar Georges de La Tours schilderij 'De bedrieger met de ruitenaas', toont Donald Trump, Charles Michel en Greta Thunberg bij een partijtje kaart. 'De tekeningen van Cost. zijn altijd bijzonder knap en artistiek uitgewerkt,' oordeelt de jury. 'Als ze de actualiteit op zo'n trefzekere manier weergeven, met bovendien een verwijzing naar een grootmeester in de schilderkunst, dan heb je niets minder dan een parel van een cartoon.'

Het cartoonfestival gaat dit jaar door, ondanks de coronacrisis, laat de organisatie nog weten. 'Als bijna 60-jarige is het festival een vaste waarde geworden en daarom willen we dit baken ook dit jaar uitzetten als teken van hoop, met een blik op een betere toekomst.' Om aan alle maatregelen te kunnen voldoen, verlaat het festiva zijn vaste stek op het strand. 'Het themagedeelte zal een volledige buitententoonstellig worden, met daaraan gekoppeld een fiets- en wandelroute langs onze Cartoonspots.'

