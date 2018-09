Jaguar I-PACE: de eerste, de beste

26 maart 2008. De steenrijke Indiase staalmagnaat Ratan Tata betaalt 1,45 miljard euro voor de overname van Jaguar Land Rover en ontvouwt zijn ambitieuze plannen. "Ik wil de competitiedrift van Jaguar en Land Rover vrijwaren door hen verder te ontwikkelen met respect voor hun identiteit."

Bloedmooie SUV met sportwagenkwaliteiten

We zijn intussen tien jaar verder, JLR behoort opnieuw tot de wereldtop en geeft blijk van een verbazingwekkende dynamiek. Terwijl andere constructeurs praten over de toekomst, is die bij JLR al begonnen. De Jaguar I-PACE is de eerste full electric SUV, en wat voor eentje: nuluitstoot in combinatie met sportieve prestaties en een zeer ruime actieradius. Hij springt in het oog door een gedurfd, aerodynamisch design en royaal ruimteaanbod binnenin - de koffer omvat 656 liter. Twee elektromotoren met een gezamenlijk vermogen van 400 pk en 696 Nm drijven de vier wielen aan en garanderen uitermate sportieve prestaties voor een SUV: in 4,8 seconden van 0 tot 100 km/u. Zijn lithium-ionbatterij van 90 kWh is opgebouwd uit 432 zakcellen, verwerkt in de bodem van de wagen, wat de wegligging ten goede komt. Die batterij garandeert een rijbereik van 480 kilometer volgens de nieuwe WLTP-cyclus. In minder dan 45 minuten is 80 procent van de accu opgeladen. Door draadloze updates beschikt de I-PACE steeds over de nieuwste software. Het navigatiesysteem analyseert de topografie van de route tot aan de eindbestemming en combineert deze gegevens met eerdere ritten voor een nauwkeurige en betrouwbare berekening van het gepersonaliseerde rijbereik en laadstatus. De bestuurder moet zo niet bang zijn om onderweg zonder stroom te vallen.

Plaatsnemen in de I-PACE is binnentreden in de royale Jaguar-wereld, met veel aandacht voor detail en geavanceerde technologie. De nieuwkomeer ziet er niet alleen uitdagend en verleidelijk uit, hij levert bovendien duurzame sportwagenprestaties in combinatie met de functionaliteit van een SUV met vijf plaatsen. Jaguar evolueert in snel tempo van een prestigieus sportwagen- naar een SUV-merk.