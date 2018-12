ISS heeft chagrijnige robot aan boord

Het was de bedoeling dat CIMON meer dan een collega zou zijn voor het astronautenteam aan boord van het International Space Station. CIMON moest een vriend zijn. Maar tijdens zijn eerste opgenomen interactie in de ruimte was de robot behoorlijk kregelig. De ingenieurs van CIMON hadden alles gedaan om het eerste gesprek met astronaut Alexander Gerst vlot te laten verlopen. Ze trainden de robot met foto's van Gerst en samples van zijn stem. Ze leerden hem zelfs zijn favoriete liedje.

Daar begonnen de problemen. Midden in het gesprek speelde CIMON 'The Man-Machine' van Kraftwerk. Gerst luisterde beleefd voor 46 seconden, daarna zei hij de robot "stop de muziek alstublieft". CIMON's nepgezicht rolde met zijn ogen en onderbrak de daaropvolgende instructies van Gerst met "leuk, laten we meezingen met deze favoriete hitjes". Gerst beveelt nogmaals de muziek te stoppen, maar dat lijkt de robot niet van plan. "Ik hou van muziek om op te dansen", zegt hij. Wanneer Gerst met de ingenieurs overlegt over de technische mankementen van de robot, herinnert CIMON hem eraan "lief te zijn".

Geen echt goede start voor een robot die zou moeten pionieren in sociale interacties tussen astronauten en assistentiesystemen die zijn uitgerust met emotionele intelligentie.