Het leven in Duitsland was in juli heel wat duurder dan een jaar eerder. De inflatie bedroeg 3,8 procent, het hoogste niveau sinds december 1993, zo bleek woensdag uit cijfers van het Duitse statistiekbureau.

Het was ook de eerste keer sinds augustus 2008 dat de inflatie boven de 3 procent ligt. In juni ging het nog om 2,3 procent. De hoge inflatie is vooral het gevolg van hogere prijzen voor energie. Die lagen ruim 11 procent hoger dan in juli vorig jaar. Toen was de vraag erg laag wegens de coronacrisis. Voedingsmiddelen waren in juli 4,3 procent duurder in Duitsland dan een jaar eerder.

Speelt ook een rol: de tijdelijke btw-verlaging vorig jaar in Duitsland om de consumptie te stimuleren in coronatijden. Die ging in in juli 2020. Dat leidde toen tot een stevige daling van de consuptieprijzen, maar het heeft nu een verhogend vergelijkingseffect voor de inflatiegraad. De btw-verlaging gold tot het einde van 2020. In december 1993 bedroeg de inflatie in Duitsland 4,3 procent.

