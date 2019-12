De meeste vastgoedanalisten verwachten dat de mediaanprijs van de woningen in 2020 een fractie boven de inflatie zal stijgen.

Met het einde van de woonbonus in zicht, kochten Vlamingen massaal woningen eind 2019. Dat kan zeker in de eerste maanden van 2020 een negatief effect hebben op het aantal transacties en de prijs van de woningen. Het wegvallen van de woonbonus, de slabakkende economie en de strengere houding van de banken met hypotheekleningen zal de prijzen negatief beïnvloeden.

De prijs kan ook worden getemperd door een renteverhoging. Die zal echter beperkt zijn en beleggers niet tegenhouden te blijven investeren in verhuurwoningen als veilige haven tegenover spaarboekjes, aandelen en obligaties. Door het wegvallen van de woonbonus en de strengere banken - beide ten nadele van gezinnen die een woning kopen om er zelf in te wonen - neemt het gewicht van vermogende kopers-verhuurders op de woningmarkt nog toe. Zij duwen laagverdieners naar de huurmarkt. Positief voor de prijs van de woningen is de verwachte stijging van de koopkracht en de vraag naar woningen door gezinsverdunning en immigratie.

De meeste vastgoedanalisten verwachten dat de mediaanprijs van de woningen een fractie boven de inflatie zal stijgen. In wat duurdere huizen, villa's, studentenwoningen, assistentiewoningen en appartementen in kleinere steden is een reële prijsdaling immanent. Te veel en te goedkoop kapitaal creëert zeepbellen.