Anneleen Desmyter stopt volgende week dinsdag als CEO van Qrf City Retail, laat ze weten via een e-mail. Zij wordt opgevolgd door William Vanmoerkerke.

De familie Vanmoerkerke, die aan de wieg stond van Sunair en Sun Parks, verhoogde begin dit jaar haar aandeel in Qrf City van 9,5 naar 28,3 procent door de inbreng van negen handelspanden uit Antwerpen en Oostende. Toen al werd bekendgemaakt dat de familie het roer in handen zou nemen.

QRF City Retail ontstond uit de Antwerpse vastgoedbeheerder- en makelaar Quares en ging in december 2013 naar de beurs met winkelvastgoed. Het aandeel kreeg vorig jaar klappen, toen bleek dat er problemen waren met de Zweedse modeketen H&M, de grootste huurder. Die zegde een contract op in Sint-Niklaas en bedong een korting voor andere winkels. Qrf kondigde een waardevermindering van 4,5 miljoen euro aan op de winkelgebouwen. Bijna 90 procent van de portefeuille van QRF City Retail is binnenstedelijk winkelvastgoed. Dat segment staat onder druk staat door de e-commerce, het mobiliteits- en winkelbeleid. De reële waarde van de portefeuille van QRF City Retail bedraagt 272 miljoen euro, waarvan 90 procent in België en 10 procent in Nederland.

Desmyter wordt na de vakantieperiode interim-manager in de retail- en vastgoedsector. Ze blijft werken voor Quares.