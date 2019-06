32 procent van de West-Vlamingen voelt zich van alle niveaus het sterkst verbonden met hun provincie. Daarbij geeft amper 3 procent aan niet graag in de provincie te wonen. Dat blijkt uit een enquête in opdracht van de provincie.

De West-Vlaming is doorgaans tevreden over zijn provincie. Ze geven hun thuisprovincie gemiddeld 72 op 100. Daarbij zijn ze vooral enthousiast over de recreatiemogelijkheden. Voor de inwoners zijn de belangrijkste troeven van hun provincie vooral de nabijheid van de kust, de rust, vriendelijkheid en hun eigen accent. Ook identificeren ze zichzelf als harde werkers. Wat opvalt is dat mensen die pas op latere leeftijd in West-Vlaanderen komen wonen, West-Vlamingen eerder gesloten, conservatief en koppig vinden.

'We zijn als provincie zeer blij met deze cijfers. Al moeten we nog meer inzetten op communicatie naar de mensen toe om onze werking duidelijk te maken', zegt gedeputeerde Bart Naeyaert. Dat is ook nodig want met de kennis over de provincie gaat het iets minder. Mensen kennen de provincie vooral via de provinciedomeinen met het natuurpark Zwin als koploper. Daarnaast komen mensen ook in contact met de provincie via de groepsaankopen voor energie. Toch geeft zo'n 36 procent van de inwoners aan niet op de hoogte te zijn van wat het provinciebestuur allemaal doet voor West-Vlaanderen.

Begin dit jaar werden 1.051 West-Vlamingen telefonisch en online bevraagd, verspreid over de hele provincie en over alle leeftijden heen. Er werd ook rekening gehouden met opleidingsniveau en de beroepssituatie.