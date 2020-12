De Waalse regering heeft een blokkeringsminderheid verworven in Franki, de Waalse divisie van de bouwgroep Willemen, een van de grootste Vlaamse familiale bouwgroepen. Dat schrijft De Tijd dinsdag.

In 2018 leed Franki 7 miljoen euro verlies. In mei werd het kapitaal met 6,275 miljoen euro verhoogd. De aandeelhouders van het moederbedrijf Franki Construct (86 procent Willemen) en Noshaq (een Waalse overheidsholding) zetten hun leningen om in aandelen. Dat is aangevuld met vers kapitaal, vooral van Sogepa, de finan­ciële arm van de Waalse regering. Via Sogepa en Noshaq controleert die nu 27,7 procent van Franki.

De transactie valt volgens De Tijd samen met de regeling van het dossier van de Foire de Libramont. Die verslikte zich in 2013 in haar bouwproject Libramont Exhibition & Congress (LEC). Na jaren discussie kreeg Franki eind 2019 een uitvoerend vonnis om 7,5 miljoen euro te recupereren. De Waalse regering kwam via Sogepa tussen en werd meerderheidsaandeelhouder bij LEC. Franki recupereerde snel 6 miljoen euro.

Volgens CEO Tom Willemen is de instap van Sogepa in Franki daar niet aan gelinkt. Volgens Sogepa speelden de thesaurieproblemen bij Franki en de tewerkstelling een rol.

