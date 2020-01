Coworkspeler Fosbury & Sons heeft Alexander Hodac aangetrokken als co-CEO. Hij zal CEO Maarten Van Gool bijstaan in de uitbreiding van het netwerk.

Alexander Hodac was tussen 2016 en september 2019 CEO van de beursgenoteerde projectontwikkelaar Immobel. Daarvoor was hij twee jaar chief commercial officer van de gereglementeerde vastgoedvennootschap Home Invest Belgium.

Bij Fosbury & Sons zal Alexander Hodac zich toespitsen op de expansie van het netwerk en de corporate zaken. CEO Maarten Van Gool zal meer focussen op de werknemers en het productaanbod.

Buitenlandse expansie

Serge Hannecart (LIFE), Stijn Geeraets en Maarten Van Gool richtten Fosbury & Sons op in 2016. Na de eerste locatie in de Antwerpse WATT-toren volgden drie Brusselse vestigingen: Boitsfort in 2018, en Alfons en Albert in 2019. De locaties van Fosbury & Sons zijn samen goed voor meer dan 21.000 vierkante meter werkruimte.

Dit jaar opent het team een eerste buitenlandse locatie met Fosbury & Sons Prinsengracht in Amsterdam. De komende jaren volgen er nog nieuwe locaties, onder meer in Amsterdam, Den Haag, Valencia, Antwerpen, Gent en Brussel.

LV

