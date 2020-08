De Confederatie Bouw maakt zich op voor een wissel aan de top.

Op 1 december 2021, binnen ruim een jaar dus, gaat gedelegeerd bestuurder Robert de Mûelenaere met pensioen. Hij zal worden opgevolgd door Niko Demeester, die nu nog secretaris-generaal is bij Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen.

Wanneer hij eind volgend jaar met pensioen gaat, zal Robert de Mûelenaere de Confederatie Bouw 24 jaar geleid hebben.

Zijn opvolger Niko Demeester gaat al vanaf 1 januari aan de slag bij de beroepsvereniging. Hij krijgt de functie van directeur-generaal tot wanneer hij de nieuwe gedelegeerd bestuurder wordt.

Secretaris-generaal Niko Demeester stapt op 1 januari over naar @ConfedBouw, waar hij Robert de Mûelenaere zal opvolgen als gedelegeerd bestuurder.

— Voka - Vlaams netwerk van ondernemingen (@vokavzw) August 26, 2020

'Ik kijk ernaar uit om vanaf 2021 mijn schouders te zetten onder deze belangrijke en innovatieve sector', aldus Demeester in een persbericht.

Niko Demeester werkt sinds 2011 als secretaris-generaal bij Voka. Hij is er verantwoordelijk voor alle activiteiten inzake studie, lobby en overleg.

