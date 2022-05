Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) trekt de middelen voor de 'profploeg', een groep specialisten die de handelskernen moet helpen versterken, op tot 25 miljoen euro.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) trekt de middelen voor de 'profploeg', een groep specialisten die de handelskernen moet helpen versterken, op tot 25 miljoen euro. Twaalf miljoen euro uit het relancepakket is al toegewezen en wordt besteed in 82 gemeenten in Vlaanderen. De minister wil dat het er minstens een 100-tal worden.

De specialisten, die werken onder de naam 'profploeg', bezoeken maandag een oude buurtwinkel naast het station van Denderleeuw. Ze bekijken later op de dag welke nieuwe invulling het gebouw, dat al 15 jaar leeg staat, kan krijgen. Ze overleggen met betrokken partijen en staan in contact met het lokale bestuur, dat - zeker bij complexe probleemgevallen - niet altijd de know-how in huis heeft om een krot om te vormen tot een economisch succesverhaal.

Nochtans groeit de problematiek. Een op tien handelspanden in Vlaanderen staat leeg, onder meer door het succes van e-commerce en grote winkels op drukke verkeersassen. Met het budget kunnen lokale besturen handelspanden aankopen en opknappen en de bereikbaarheid van hun gemeente verbeteren. De profploeg kijkt welke nieuwe winkelconcepten mogelijk zijn, welke panden aangekocht en gerenoveerd kunnen worden en hoe bijvoorbeeld groene zones, parkeergelegenheden of citymarketing de gemeente aantrekkelijk kan maken.

Al 82 gemeenten, maar ook grotere steden als Gent stelden zich kandidaat. Toch volgt maandag ook een oproep aan vooral kleinere gemeenten. Zij zijn duidelijk ondervertegenwoordigd, voornamelijk omdat ze bijvoorbeeld vaak niet beschikken over een ambtenaar met de nodige expertise om een degelijke aanvraag samen te stellen.

