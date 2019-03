Vlaamse vastgoedontwikkelaar LIFE tekent akkoord met Den Haag over miljoenenproject

De overeenkomst legt de principes vast over het exploitatieplan, zoals de hoogte en het aantal vierkante meter van het project. HS Kwartier wordt gebouwd aan het treinstation Holland Spoor in Den Haag. Het gaat over vijf torens en een gebouw, samen 240.000 vierkante meter. Er komen woningen, winkels, kantoren, een hotel en 2500 appartementen. Er is al een overeenkomst met PostNL over de vestiging van het hoofdkantoor in het complex. Dat is 25.000 vierkante meter groot. Hannecart schat de verkoopwaarde op een miljard euro.

'Het wordt een compleet nieuwe stad', aldus Gijbels. 'En er is behoefte aan, gezien het woningtekort in Den Haag. De ambtenarij werkte bijzonder hard mee aan het project. We startten de gesprekken toen de Nederlandse vastgoedsector plat lag en er amper kapitaal was voor nieuwe projecten. De banken waren ook zeer wantrouwig, zodat we het project bijna volledig hebben aangekocht met eigen middelen. Pas na een grondige screening kregen we recent een lening. Helemaal anders dan in België, willen de banken echt wel weten wat voor vlees ze in de kuip hebben.'

LIFE Nederland is ook actief met grote projecten in Amsterdam, Rotterdam en Enschede. 'We hebben nu meer projecten in Nederland dan in België', stelt Hannecart. 'De verkoopwaarde komt er in de richting van 3 miljard euro. We hebben België zo goed als links laten liggen, omdat de aankoopprijzen er veel te hoog liggen. Het ging in Nederland erg snel, omdat de prijzen gunstig waren en de Nederlandse ontwikkelaars het moeilijk hadden.'

De situatie is compleet veranderd. Gijbels wijst erop dat de verkoop- en de verhuurprijzen in Nederland op korte tijd met een vijfde zijn gestegen. De aannemers hebben de handen vol en de bouwprijs schiet de hoogte in. 'Een projectontwikkelaar die vandaag in Nederland naar de bank stapt, krijgt als eerste vraag of hij een aannemer heeft, niet of hij eigen middelen of al verkochte panden heeft.'