In de periode van augustus 2018 tot juli 2019 zijn in België in totaal 53.191 vergunningen voor nieuwbouwwoningen afgeleverd, wat overeenstemt met een daling met zowat 15 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

De oorzaak van de daling ligt bij de epb-normen (energieprestatie en binnenklimaat) in Vlaanderen, die elke twee jaar strenger worden. Dat zorgt steeds weer voor een piek net voor de normen strenger worden, waardoor het beeld vertekend wordt. Dat blijkt uit cijfers van de Confederatie Bouw, die voorgesteld werden tijdens een persconferentie in de aanloop naar de editie 2020 van Batibouw.

Het aantal vergunningen voor eengezinswoningen in België kwam uit op 22.708 (23.372 een jaar eerder), dat voor appartementen op 30.483 (39.004 een jaar eerder). Eenzelfde beeld in Vlaanderen, waar het totale aantal vergunningen daalde van 49.308 tot 40.957. Het aantal vergunningen voor eengezinswoningen kwam in Vlaanderen uit op 16.897 (17.589 een jaar eerder), dat voor appartementen op 24.060 (31.719 een jaar eerder).

In Wallonië was er daarentegen een opmerkelijke stabiliteit. Daar werden in totaal 11.305 vergunningen voor nieuwbouwwoningen geteld, tegenover 11.381 een jaar eerder. Het aantal vergunningen voor eengezinswoningen steeg van 5.703 naar 5.745 in Wallonië, dat voor appartementen daalde van 5.678 naar 5.560.

In Brussel werden 930 nieuwbouwwoningen vergund, waar dat er een jaar eerder nog 1.687 waren. Het ging om 66 eengezinswoningen (80 een jaar eerder) en 864 appartementen (1.607 een jaar eerder). De daling in Brussel is opmerkelijk, aangezien de woonnoden hier het grootst zijn, aldus de Confederatie Bouw.

Wat de niet-woningbouw betreft, was er een forse stijging van het aantal vergunde gebouwen van 4.760 naar 6.264, terwijl het aantal vierkante meter daalde van 39,5 miljoen naar 35,9 miljoen, hetgeen erop wijst dat de gebouwen gemiddeld genomen een stuk kleiner geworden zijn.

Voor 2020 verwacht de Confederatie Bouw een toename met 10 tot 15 procent van het aantal vergunde nieuwbouwwoningen, 'indien er geen al te groot effect zal zijn van het wegvallen van de woonbonus'. 'Dat is dan ook de vraag', klinkt het bij de Confederatie Bouw, 'in welke mate de afschaffing van de woonbonus een invloed zal hebben. Wij denken van niet, maar het blijft nog altijd een groot aandachtspunt.'Voor de niet-woningbouw verwacht de Confederatie Bouw voor 2020 een toename met 2 à 3 procent van het aantal vergunningen.